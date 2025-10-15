Resultados del Baloto, loterías y chances de este miércoles 15 de octubre de 2025 en Colombia

–Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este miércoles 15 de octubre de 2025 en el territorio colombiano:

Dorado

Mañana 0941 – La 5ta 0 – Tarde 7318 – La 5ta 8

Culona

Día 0845 – Noche

Astro Sol

7752 – Aries

Pijao de Oro

6082 – La 5ta 1

Paisita

Día 4490 – La 5ta 7 – Noche 6201

Chontico

Día 0455 – La 5ta 8 – Noche

Cafeterito

Tarde 0297 – La 5ta 3 – Noche

Sinuano

Día 8549 – La 5ta 7 – Noche

Cash Three

Día 813 – Noche

Play Four

Día 2439 – Noche

Samán

Día 1553

Caribeña

Día 1963 – La 5ta 7 – Noche

Motilón

Tarde 8164 – La 5ta 2 – Noche

Fantástica

Día 2595 – La 5ta 6 – Noche

Antioqueñita

Día 6600 – La 5ta 4 – Tarde 0556 – La 5ta 0