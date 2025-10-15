Resultados del Baloto, loterías y chances de este miércoles 15 de octubre de 2025 en Colombia
–Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este miércoles 15 de octubre de 2025 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 0941 – La 5ta 0 – Tarde 7318 – La 5ta 8
Culona
Día 0845 – Noche
Astro Sol
7752 – Aries
Pijao de Oro
6082 – La 5ta 1
Paisita
Día 4490 – La 5ta 7 – Noche 6201
Chontico
Día 0455 – La 5ta 8 – Noche
Cafeterito
Tarde 0297 – La 5ta 3 – Noche
Sinuano
Día 8549 – La 5ta 7 – Noche
Cash Three
Día 813 – Noche
Play Four
Día 2439 – Noche
Samán
Día 1553
Caribeña
Día 1963 – La 5ta 7 – Noche
Motilón
Tarde 8164 – La 5ta 2 – Noche
Fantástica
Día 2595 – La 5ta 6 – Noche
Antioqueñita
Día 6600 – La 5ta 4 – Tarde 0556 – La 5ta 0