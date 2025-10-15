    • Nacional Resultados de las Loterías

    Resultados del Baloto, loterías y chances de este miércoles 15 de octubre de 2025 en Colombia

    Publicado el

    –Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este miércoles 15 de octubre de 2025 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Mañana 0941 – La 5ta 0 – Tarde 7318 – La 5ta 8

    Culona
    Día 0845 – Noche

    Astro Sol
    7752 – Aries

    Pijao de Oro
    6082 – La 5ta 1

    Paisita
    Día 4490 – La 5ta 7 – Noche 6201

    Chontico
    Día 0455 – La 5ta 8 – Noche

    Cafeterito
    Tarde 0297 – La 5ta 3 – Noche

    Sinuano
    Día 8549 – La 5ta 7 – Noche

    Cash Three
    Día 813 – Noche

    Play Four
    Día 2439 – Noche

    Samán
    Día 1553

    Caribeña
    Día 1963 – La 5ta 7 – Noche

    Motilón
    Tarde 8164 – La 5ta 2 – Noche

    Fantástica
    Día 2595 – La 5ta 6 – Noche

    Antioqueñita
    Día 6600 – La 5ta 4 – Tarde 0556 – La 5ta 0

    Ariel Cabrera
