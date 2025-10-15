Cortes de luz este jueves 16 de octubre de 2025 en Bogotá, Chía, Mosquera y Zipaquirá
–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, habrá cortes del servicio de energía este jueves 16 de octubre de 2025 en sectores de la capital de la República y de los municipios de Chía, Mosquera y Zipaquirá, Cundinamarca-
Antonio Nariño
BARRIO VILLA MAYOR ORIENTAL – CARRERA 33 A CARRERA 35 ENTRE CALLE 33 SUR A CALLE 35 SUR – 8:15 – 17:00
Bosa
BARRIO EL CORZO – CARRERA 92 A CARRERA 94 ENTRE CALLE 53 SUR A CALLE 55 SUR – 9:00 – 17:30
Chapinero
BARRIO CHICO NORTE II – CARRERA 12 A CARRERA 14 ENTRE CALLE 96 A CALLE 98 – 8:00 – 17:00
Chapinero
BARRIO LA CABRERA – CARRERA 12 A CARRERA 16 ENTRE CALLE 84 A CALLE 87 – 7:45 – 12:00
Ciudad Bolívar
BARRIO RINCÓN DE GALICIA – CALLE 61 SUR A CALLE 63 SUR ENTRE CARRERA 73 A CARRERA 75 – 8:45 – 17:00
Kennedy
BARRIO CIUDAD KENNEDY ORIENTAL – CALLE 34 SUR A CALLE 36 SUR ENTRE CARRERA 77 A CARRERA 79 – 7:00 – 12:00
Kennedy
BARRIO HIPOTECHO SUR – CARRERA 67 A CARRERA 69 ENTRE CALLE 4 A CALLE 6 – 13:00 – 17:00
Kennedy
BARRIO MARÍA PAZ – CARRERA 82 A CARRERA 84 ENTRE CALLE 0 A CALLE 3 – 6:45 – 12:45
San Cristóbal
BARRIO AGUAS CLARAS – CALLE 13 SUR A CALLE 15 SUR ENTRE CARRERA 21 ESTE A CARRERA 23 ESTE – 8:00 – 17:30
San Cristóbal
BARRIO ALTOS DEL ZIPA – CALLE 40 SUR A CALLE 42 SUR ENTRE CARRERA 16 ESTE A CARRERA 18 ESTE – 8:30 – 17:00
Santa Fe
BARRIO SAGRADO CORAZÓN – CALLE 37 A CALLE 39 ENTRE CARRERA 12 A CARRERA 14 – 8:30 – 16:00
Suba
BARRIO PUENTE LARGO – CALLE 103 A CALLE 107 ENTRE CARRERA 57 A CARRERA 60 – 6:00 – 21:00
Usaquén
BARRIO LAS MARGARITAS – CALLE 147 A CALLE 149 ENTRE CARRERA 15 A CARRERA 19 – 6:30 – 18:00
Usaquén
BARRIO TIBABITA – CALLE 188 A CALLE 192 ENTRE CARRERA 7 A CARRERA 9 – 8:00 – 17:00
Municipios aledaños a Bogotá
Chía
CARRERA 4 A CARRERA 6 ENTRE CALLE 11 A CALLE 13 8:15 – 10:15
Mosquera
VEREDA BALSILLAS – 7:30 – 17:00
Zipaquirá
CARRERA 15 A CARRERA 17 ENTRE CALLE 9 A CALLE 11 – 9:00 – 17:00
Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia
-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.
-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.
-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.
-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.
-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.