–EE.UU. ha salido del ‘top 10’ de pasaportes más poderosos del mundo por primera vez desde la creación del ‘ranking’ de la consultora Henley & Partners. De acuerdo con un reciente informe, el documento pasó de ocupar el 10.º lugar al 12.º, quedando empatado con Malasia.

Este índice utiliza datos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) para clasificar a los países según el número de destinos a los que sus connacionales pueden ingresar sin visado. En este sentido, el pasaporte de EE.UU. permite entrar sin visa a 180 de los 227 destinos mundiales.

La caída histórica parece ser una consecuencia de las duras políticas del presidente Donald Trump. Según señala el informe, el declive comenzó en abril con la decisión de Brasil de exigir visa a los estadounidenses debido a la falta de reciprocidad. Seguido a esto, el país norteamericano fue retirado de la lista de naciones que no necesitan visa para China. Los mismos ajustes se realizaron en Papúa Nueva Guinea y Myanmar, al igual que en Somalia y Vietnam más recientemente.

«La pérdida de fuerza del pasaporte estadounidense durante la última década no es solo una reestructuración en las clasificaciones: indica un cambio fundamental en la movilidad global y la dinámica del poder blando. Las naciones que adoptan la apertura y la cooperación están avanzando con fuerza, mientras que las que se basan en privilegios del pasado se están quedando atrás», afirmó Christian Kaelin, creador del ‘ranking’.

La estrategia de China

Por otro lado, EE.UU. solo permite la entrada sin visa a 46 países, lo que lo convierte en una de las naciones con más disparidad entre el acceso sin visado y su apertura. En contraste, el reporte destaca los cambios implementados por China, cuyo pasaporte ha tenido uno de los mayores ascensos en el índice en la última década, pasando del puesto 94 al 64.

De igual forma, medidas recientes como la exención de visado para Rusia demuestran sus esfuerzos hacia una mayor apertura. «El regreso de Trump al poder ha generado nuevos conflictos comerciales que debilitan la movilidad de Estados Unidos, mientras que la apertura estratégica de China impulsa su influencia global», indicó Tim Klatte, socio de la firma Grant Thornton China.

El ‘top 10’ de los pasaportes más poderosos del mundo está liderado por Singapur, Corea del Sur y Japón, seguidos de Alemania, Italia, Luxemburgo, España y Suiza en el cuarto lugar. Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Irlanda y los Países Bajos ocupan el quinto puesto, mientras que Grecia, Hungría, Nueva Zelanda, Noruega, Portugal y Suecia están en el sexto.

En séptimo lugar están Australia, la República Checa, Malta y Polonia. Los pasaportes de Croacia, Estonia, Eslovaquia, Eslovenia, los Emiratos Árabes Unidos y el Reino Unido siguen en la octava posición, a la vez que Canadá ocupa la novena y Letonia y el Principado de Liechtenstein la décima. (Información RT).