    Ecuador: Detonan carro bomba frente a compañía de la familia del presidente Daniel Noboa en Guayaquil; otro vehículo no alcanzó a ser activado

    –Un coche bomba estalló la noche de este martes en el centro comercial Mall del Sol, ubicado al norte de la ciudad ecuatoriana de Guayaquil. Según el reporte de las autoridades, un taxista que trabajaba en la zona perdió la vida y por lo menos 30 personas más resultaron heridas.

    La onda expansiva destruyó ventanales de fachadas de edificios aledaños y causó daños a vehículos que estaban en el sector.

    El ministro del Interior, John Reimberg, informó que también se halló material explosivo en otro vehículo, aunque este no detonó y fue neutralizado inmediatamente.

    La explosión impactó directamente las instalaciones de «La Radio Redonda», especializada en deportes. El control alcanzó a salir ileso.

    Vecinos de la zona informaron que el vehículo primero se incendió y luego explotó, causando un fuerte estallido. La onda expansiva dañó inmuebles y automóviles cercanos.

    De acuerdo con reportes de los medios locales, la explosión ocurrió frente a las oficinas principales del grupo Nobis Holdings, perteneciente a la familia del presidente Daniel Noboa. El centro comercial Mall del Sol también forma parte de este conglomerado.

    Mientras tanto, el gobernador de la provincia de Guayas, Humberto Plaza, calificó la situación como «atentado terrorista» y aseguró que los responsables no quedarán impunes.

    «No se trata de un artefacto fabricado artesanalmente, se trata de elementos de elaboración profesional por parte de grupos delincuenciales que quieren ocasionar caos en el país», escribió en X. (Información RT).

