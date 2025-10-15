Empresarios occidentales vuelven «aterrorizados» tras visitar avanzadas fábricas en China: «Salen máquinas del piso» que ensamblan piezas y «prácticamente no hay gente»

–(Imagen by Yu Xiangquan-VCG-Legion-Media). Como «la cosa más humillante», definieron empresarios occidentales al retornar «aterrorizados» de visitar las avanzadas fábricas chinas, en las cuales los robots se encargan de todo, hasta el punto de que no se observa gente trabajando en esas industrias.

En efecto, el director ejecutivo de la fabricante Ford, Jim Farley, afirmó tras su reciente viaje a China que el nivel de tecnología que manejan las automotrices del gigante asiático «es la cosa más humillante» que haya visto jamás.

De acuerdo con un reporte de The Telegraph, esta opinión no pertenece únicamente a Farley, ya que otros empresarios occidentales también han quedado totalmente asombrados, luego de visitar varias fábricas chinas y observar su funcionamiento, automatizado casi por completo.

«Estamos en una competencia global con China, y no son solo los vehículos eléctricos. Y si perdemos esto, no tenemos futuro en Ford», dijo Farley. Opinión similar tiene Andrew Forrest, el multimillonario australiano detrás del gigante minero Fortescue, quien afirma que sus viajes al país asiático lo convencieron de abandonar sus esfuerzos por fabricar trenes motrices para vehículos eléctricos.

Forrest describió las fábricas chinas como lugares donde «salen máquinas del piso» que se encargan de ensamblar piezas en un ambiente donde prácticamente «no hay gente». Otros empresarios hablan de haber visto enormes «fábricas oscuras», en las que los robots hacen el trabajo solos, por lo que ni siquiera hace falta encender las luces.

«El proceso estaba tan automatizado que no había trabajadores en la parte de fabricación, solo un pequeño número que estaba allí para garantizar que la planta funcionara», explicó Greg Jackson, jefe del proveedor de energía británico Octopus.

Estas declaraciones corresponden con los datos oficiales. Según cifras de la Federación Internacional de Robótica, China ha tenido una radical transformación tecnológica en el área de la producción industrial en la última década, pasando de 189 mil robots industriales desplegados en todo el país a más de 2 millones. Solo el año pasado, el gigante asiático añadió 295 mil robots a sus fábricas. En comparación, EE.UU. sumó 34 mil y Alemania 27 mil.

Expertos en el sector señalan que esta superioridad le otorga a China una influencia cada vez mayor en las cadenas de suministro mundiales, a la vez que la convertiría en un oponente formidable en una hipotética guerra.

Por otro lado, Rian Whitton de Bismarck Analysis sostiene que las medidas de Pekín en realidad son un intento por mitigar el efecto que tendrá el envejecimiento de la población en el futuro del país.

«Así que, de manera preventiva, quieren automatizarlo todo tanto como sea posible, no porque esperen obtener mayores márgenes (esa suele ser la idea en Occidente), sino para compensar esta disminución de la población y obtener una ventaja competitiva», afirmó.

Pero, por las razones que sean, su programa ‘Hecho en China’, sumado a políticas como la «jiqi huanren», que se traduce como «reemplazar humanos por máquinas», han llevado a que China domine ciertos mercados a nivel mundial. Un gran ejemplo de esto es el fabricante de automóviles BYD, que el pasado mes multiplicó sus ventas unas 10 veces, superando a marcas como Renault y Land Rover en el Reino Unido.

A propósito del tema, a principios de este mes de octubre, la Federación Internacional de Robótica (IFR) presentó un nuevo informe anual que evidenció la clara supremacía de China en el mercado de robots industriales. La cifra global de equipos autómatas instalados en 2024 asciende a 542 mil, duplicando los registros de hace una década.

El gigante asiático incorporó el año pasado 295 mil unidades al arsenal de robots industriales, que ya excede los dos millones, alcanzando el 54 % de las adquisiciones de estos equipos en el planeta. La diferencia con sus competidores más cercanos fue abismal, considerando que Japón y Estados Unidos, quienes ocuparon el segundo y tercer puesto, respectivamente, no superaron en conjunto las 80 mil unidades.

«Las nuevas estadísticas de World Robotics [un análisis anual dirigido por la IFR] muestran que 2024 es el segundo año con mayor número de instalaciones de robots industriales de la historia, solo un 2 % menos que el máximo histórico alcanzado hace dos años», afirmó Takayuki Ito, presidente de la federación.

«La transición de muchas industrias a la era digital y automatizada se ha caracterizado por un enorme aumento de la demanda. El número total de robots industriales en uso operativo en todo el mundo fue de 4 millones 664 mil unidades en 2024, lo que supone un aumento del 9 % con respecto al año anterior», agregó.

Asia se ha convertido en un referente para todos los continentes, implementando el 74 % de los sistemas robotizados en 2024, seguido de Europa, con el 16 %, y América, con el 9 %.

Los números muestran un declive en el sector en gran parte de la geografía mundial con respecto al reporte previo. Sin embargo, China se mantiene a la cabeza y no hay indicios de que la demanda de robots vaya a disminuir.

A nivel global, se espera que las instalaciones de robots crezcan un 6 % hasta alcanzar 575 mil unidades en 2025 y para 2028 se estima que la cifra sobrepasará los 700 mil. (Información RT).