Estos son los puntos de vacunación en Bogotá contra poliomielitis, sarampión, difteria, tos ferina y más hoy 15 de octubre de 2025

Foto: Secretaría de Salud

Acércate este miércoles 15 de octubre de 2025, con tu documento de identidad, a cualquiera de los puntos de vacunación habilitados por la Secretaría Distrital de Salud (SDS) en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa para iniciar, continuar o completar tu esquema de vacunación.

La jornada busca prevenir enfermedades como la poliomielitis, sarampión, difteria, hepatitis B, entre otras. Además, estará disponible la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), dirigida a niñas y niños entre los 9 y 17 años.

Puntos de vacunación en Bogotá

Los puntos de vacunación estarán habilitados a partir de las 8:00 a.?m. Actualmente, Bogotá cuenta con múltiples espacios distribuidos por toda la ciudad, ubicados en centros comerciales, parques, plazas, colegios y otros lugares de alta afluencia. Estos puntos se actualizan diariamente a través de las redes sociales oficiales.

Además, la ciudad dispone de más de 200 puntos de vacunación fijos, ubicados en centros de salud e IPS, que garantizan el acceso oportuno y continuo a los servicios de inmunización.

Consulta a continuación los puntos de vacunacio?n del Distrito y encuentra el ma?s cercano con Mapas Bogotá, siguiendo estos pasos: