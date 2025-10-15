España: Una asesina en serie condenada a 144 años de prisión salió de permiso carcelario para ejecutar a otra víctima

–(Foto Policía Nacional). Remedios Sánchez Sánchez, conocida como la ‘mataviejas’ de Cataluña, una asesina en serie condenada a 144 años de prisión por el asesinato de tres ancianas y el intento de asesinato de otras cuatro, volvió a actuar pese a estar cumpliendo la pena.

Así lo atestigua la investigación que se lleva a cabo por la muerte de una mujer de 91 años, en la ciudad gallega de A Coruña, en el noroeste de España. Sería una nueva víctima de Sánchez, que habría cometido el crimen durante un permiso penitenciario.

La víctima, identificada como C.G.V., falleció el pasado 3 de octubre. Al principio, el deceso pasó por una muerte natural, una caída accidental en el baño que habría acabado con un fatal desenlace. Sin embargo, algunos indicios hicieron saltar todas las alarmas, relata La Voz de Galicia.

La anciana vivía sola y, según los vecinos, era una mujer muy discreta y prudente con las visitas que recibía. Pero en los últimos tiempos se la había visto acompañada por una mujer que no era del barrio.

Precisamente, las grabaciones en las que se la veía a la anciana con una desconocida, junto el día del fallecimiento de la nonagenaria, dieron un vuelco al caso. El juzgado ordenó detener el velatorio y practicar una autopsia, que reveló lesiones compatibles con una muerte violenta por asfixia y fracturas costales.

El análisis de las imágenes logró la identificación de Remedios Sánchez, mientras que una huella en el interior del domicilio también coincidía con la sospechosa, que fue detenida el pasado día 8 dentro de la prisión de Texeiro, donde cumple condena, acusada de allanamiento de morada y asesinato.

Remedios Sánchez Sánchez nació en el pequeño municipio gallego de Boimorto en 1957, en el seno de una humilde familia numerosa. A los 16 años salió de su hogar y se mudó a Barcelona, donde formó una familia y tuvo dos hijos.

Comenzó a tener graves problemas económicos a raíz de su adicción al juego. Todos los delitos por los que fue condenada sucedieron entre el 10 de junio y el 3 de julio de 2006 en Barcelona. El móvil fue el dinero que les robaba a las ancianas para poder seguir sufragando sus deudas y su ludopatía.

Primero se ganó la confianza de las ancianas simulando querer ayudarlas o hacerles compañía, para después intentar asfixiarlas o estrangularlas. Fue detenida tras utilizar una de las tarjetas de crédito que robó a una de sus víctimas.

Todas sus víctimas, las tres que asesinó y las otras cuatro con las que lo intentó, eran mujeres especialmente vulnerables por sus limitaciones físicas o psicológicas, propias de su elevada edad. Fue condenada a 144 años de prisión en 2008, aunque la legislación española prevé un cumplimiento máximo de entre 25 y 30 años.

Sánchez ya había disfrutado de varios permisos penitenciarios en los últimos meses, debido a que cumplía los requisitos legales, como no tener sanciones y contar con una evaluación psicológica favorable. (Información RT).