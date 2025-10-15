Página de inicioEconomíaIndicadores Económicos Economía Nacional Indicadores Económicos Ariel Cabrera Publicado el miércoles octubre 15, 2025 -Dólar TRM $ 3,902.16 (vigente 16 de octubre) -Euro $ 4,562.50 -Bitcoin US$ 111.213,20 Tasa de Interés -DTF: 8,67% -UVR: $ 395,00 -Tasa de Usura 24,36% -Café (UsCent – Libra) US$ 4,09 -Petróleo Brent US$ 58,64 DEJA UNA RESPUESTATu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario * Nombre * Correo electrónico * Web Δ Ariel Cabrera Ver todas las entradas Navegación de entradas Entrada anteriorLanzan alerta a personas mayores para evitar fraudes en pagos de Ingreso Mínimo Garantizado Entrada siguientePico y Placa particulares en Bogotá: Este jueves 16 de octubre No pueden circular placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5; taxis 5 y 6 También podría gustarte Economía Invertir en sectores que producen riqueza, como el agro, la industria, la construcción y el turismo, pide Petro al sector privado Ariel Cabrera miércoles noviembre 30, 2022 Economía Senado aprobó acuerdo de inversión con China Iván Briceño miércoles octubre 27, 2010 Nacional Excabecillas de las Farc piden ser acreditados como «víctimas» del Estado colombiano Ariel Cabrera miércoles febrero 1, 2023 Nacional Colombia enfila baterias para defenderse ante fallo de La Haya Iván Briceño viernes diciembre 21, 2012