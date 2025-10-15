Lanzan alerta a personas mayores para evitar fraudes en pagos de Ingreso Mínimo Garantizado
Foto: Secretaría de Integración Social
La Secretaría Distrital de Gobierno (SDG) hace un llamado urgente a las personas mayores beneficiarias del Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) para que estén alerta ante intentos de fraude y suplantación de funcionarios públicos.
La advertencia surge a raíz de un caso registrado en la localidad de Tunjuelito, donde personas inescrupulosas se han hecho pasar por supuestos servidores de la Alcaldía Local, contactando a beneficiarios para solicitar la “devolución” de los apoyos económicos y ofreciendo recoger el dinero.
Ningún funcionario puede pedir dinero
Las autoridades aclaran que ningún funcionario o contratista de las alcaldías locales o del Distrito está autorizado para pedir dinero, bonos o transferencias en nombre de los programas sociales.
Todos los pagos del IMG se realizan de manera escalonada y segura a través de billeteras digitales como DaviPlata, Nequi, MOVii y dale!, o mediante giros notificados por mensaje de texto.
Recomendaciones a la ciudadanía
El Distrito recuerda que los únicos canales oficiales de información y contacto son los portales y líneas institucionales, y que los funcionarios siempre deben estar plenamente identificados con credenciales oficiales.
Ante cualquier intento de suplantación o fraude, la ciudadanía debe:
- Verificar la identidad de quien se comunique en nombre de una entidad pública.
- No entregar dinero ni información personal o bancaria a desconocidos.
- Denunciar de inmediato a la Línea de Emergencias 123, al CAI más cercano o por los canales oficiales de la Alcaldía Local correspondiente.
- Compartir esta información con familiares, vecinos y amigos, especialmente con personas mayores, para evitar que sean víctimas de engaños.
Compromiso con la transparencia
La Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), junto con las alcaldías locales y la Policía de Bogotá, fortalecerá las acciones de prevención, control y judicialización frente a estas conductas, reafirmando su compromiso con la transparencia, la legalidad y la protección de la población mayor en toda la ciudad.