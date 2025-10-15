Israel entrega a Gaza los restos de otros 45 palestinos

–(Foto @Palestinahoy). Israel confirmó que este miércoles devolvió a Gaza los restos de otros 45 palestinos, lo que eleva a 90 el número total entregado. El Ministerio de Salud de este territorio controlado por Hamás advirtió que en virtud del acuerdo de alto el fuego impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump, Israel debe entregar los cuerpos de 15 palestinos por cada israelí fallecido que Hamás le entregue.

El lunes pasado, Hamás entregó los restos de tres rehenes israelíes y uno nepalí para ser repatriado, y el martes otros tres israelíes y un cuerpo aún sin identificar que, según el ejército, no era de ninguna de las personas que figuran en la lista de rehenes fallecidos.

No está claro si los fallecidos murieron bajo custodia de Israel, o si fueron sacados de Gaza por las tropas israelíes.

A lo largo de la guerra, el ejército israelí ha exhumado cadáveres como parte de su búsqueda de los restos de los rehenes.

Funcionarios del Hospital Nasser, presente en el lugar, confirmaron la llegada de tres camiones que transportaban los restos.

Esta nueva entrega de restos supone un paso más hacia el mantenimiento del frágil alto el fuego. (Información DW).