Últimos días para inscribirse en la convocatoria La Vuelta 2025

Foto: @Estemichael – BibloRed

La Dirección de Lectura y Bibliotecas de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD), con el programa Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BibloRed) y la Alcaldía Local de Teusaquillo se unen para traer de nuevo a la localidad, al barrio y a su casa, la Feria Nacional de Editoriales Independientes La Vuelta.

La Feria Nacional de Editoriales Independientes La Vuelta celebra su quinta edición yabre su convocatoria para que editoriales y proyectos independientes sean parte de la programación de este encuentro único en Bogotá.

La convocatoria para aquellos proyectos editoriales independientes que quieran participar estará abierta hasta el 15 de octubre de 2025 a las 6:00 p. m., y los resultados se publicarán el 5 de noviembre de 2025 en la página web de BibloRed. Los seleccionados harán parte de la franja editorial y cultural de la feria, a realizarse del 11 al 16 de diciembre en la Biblioteca Pública Virgilio Barco.

“La Vuelta es un lugar donde los libros se encuentran con la gente y con los territorios. En esta quinta edición queremos seguir fortaleciendo la relación entre la palabra, la memoria y el futuro de las prácticas editoriales independientes. Invitamos a editoriales y proyectos emergentes a sumarse a este proceso colectivo que ya es un referente cultural de Bogotá, un espacio propicio para visibilizar proyectos independientes y fortalecer las redes entre editores, lectores y comunidades”, expresó Andrea Victorino, Directora de Lectura y Bibliotecas de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y BibloRed.

Requisitos de postulación

Podrán presentarse personas naturales, grupos constituidos o personas jurídicas.

Pueden participar: gestores editoriales, agentes del sector editorial, distribuidoras, colectivos editoriales, proyectos alternativos y emergentes, y editoriales independientes colombianas que tengan su lugar de operación en Bogotá y deseen comercializar sus productos editoriales durante la Feria.

Modalidades de participación