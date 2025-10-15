Hacen llamado para prevenir emergencias durante temporada de lluvias en Bogotá

Imagen: UAESP.

Ante la llegada de la segunda temporada de lluvias en la ciudad, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) hace un llamado a la ciudadanía para que disponga adecuadamente sus residuos y así evitar emergencias.

El objetivo de esta iniciativa es evitar el taponamiento de las alcantarillas, una de las principales causas de las inundaciones en calles y avenidas durante las lluvias intensas. Según la entidad, una gran parte de estos problemas se debe a la acumulación de basura en lugares no autorizados, lo que impide el correcto flujo de aguas lluvias.

Recomendaciones adicionales del IDIGER durante la segunda temporada de lluvias en Bogotá

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) hace un llamado a las y los habitantes de Bogotá para fortalecer la prevención y el autocuidado durante esta temporada, por eso entrega las siguientes recomendaciones: