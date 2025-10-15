Hacen llamado para prevenir emergencias durante temporada de lluvias en Bogotá
Imagen: UAESP.
Ante la llegada de la segunda temporada de lluvias en la ciudad, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) hace un llamado a la ciudadanía para que disponga adecuadamente sus residuos y así evitar emergencias.
El objetivo de esta iniciativa es evitar el taponamiento de las alcantarillas, una de las principales causas de las inundaciones en calles y avenidas durante las lluvias intensas. Según la entidad, una gran parte de estos problemas se debe a la acumulación de basura en lugares no autorizados, lo que impide el correcto flujo de aguas lluvias.
Recomendaciones adicionales del IDIGER durante la segunda temporada de lluvias en Bogotá
El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) hace un llamado a las y los habitantes de Bogotá para fortalecer la prevención y el autocuidado durante esta temporada, por eso entrega las siguientes recomendaciones:
- Revisa y asegura techos, bajantes y canales de su vivienda.
- No arrojes basura a las calles, redes de alcantarillado ni fuentes de agua.
- Evita permanecer bajo árboles o estructuras inestables durante las lluvias.
- Planea tus recorridos y evita transitar por zonas de ladera o cercanas a ríos y quebradas durante precipitaciones intensas.
- Si observas deslizamientos, encharcamientos o acumulación de agua, reporta de inmediato a la Línea de Emergencias 123.