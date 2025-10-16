Abren investigación al ministro Eduardo Montealegre por supuestamente promover mensajes de odio y difundido información falsa e inexacta sobre el proceso contra el expresidente Uribe

–La Procuraduría General de la Nación anunció este jueves la apertura de una indagación previa contra el ministro de Justicia y del Derecho, Eduardo Montealegre Lynett, por su presunta intromisión indebida en la administración de justicia, vulneración de la autonomía judicial y afectación de garantías fundamentales en el proceso legal seguido en su contra.

El proceso se inició por una queja del expresidente Álvaro Uribe Vélez sobre mensajes de WhatsApp que habría enviado Montealegre que podrían afectar la decisión de segunda instancia de la Sala penal del Tribunal Superior de Bogotá, sobre el proceso en su contra por falsos testigos, la cual se dará a conocer el próximo martes 21 de octubre. En primera instancia, el exmandatario fue condenado a 12 años de prisión domiciliaria.

La Procuraduría indicó que la Sala Disciplinaria de Instrucción señaló que, al parecer, en el ejercicio de su cargo el jefe de la cartera judicial «ha promovido mensajes de odio y difundido información falsa e inexacta de forma masiva durante un proceso judicial en el que está reconocido como víctima».

Añadió que Montealegre habría enviado mensajes a través de aplicaciones de mensajería utilizando un lenguaje hostil contra quienes ejercen su defensa, lo que, en su momento, podría impactar directamente a quienes administran justicia en su caso.

La actuación disciplinaria que inició la Sala de Instrucción busca determinar la ocurrencia o no de la conducta por parte del ministro, para lo que decretó la práctica de pruebas, puntualizó la Procuraduría.