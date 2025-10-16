Policía intercepta 2,7 toneladas de cocaína de disidencias de las Farc que iban para Centroamérica

–Gracias a las labores de inteligencia de la Policía Nacional, en coordinación con la DEA y las autoridades de Costa Rica, se logró la incautación de 2,7 toneladas de cocaína que salían del municipio de Timbiquí, Cauca, con destino a Centroamérica.

El mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán informó que la droga, pertenecientes al frente ‘Jaime Martínez’ de las disidencias de las Farc, iba camuflada en bultos de Cascarilla de café.

Añadió que el cargamento, que sería enviado desde Buenaventura hacia Estados Unidos y Europa, fue ubicado en una infraestructura utilizada para el acopio y camuflaje de estupefacientes, con capacidad de mimetizar mediante esta modalidad hasta dos toneladas de cocaína semanales.