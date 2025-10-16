Consejos de Juventud: 45 mil 183 candidatos se disputarán 11.012 curules en elecciones del domingo

–Un total de 45.183 candidatos aspiran a obtener una de las 11.012 curules a proveer en todo el territorio colombiano, durante las elecciones de los Consejos Municipales y Locales de Juventud que se llevarán a cabo este domingo, 19 de octubre. Del total de aspirantes, 23.973 son mujeres, 21.206 son hombres y cuatro son no binarios.

Los mencionados candidatos conforman un total de 9.009 listas, distribuidas así: 4.331 por partidos y movimientos políticos con personería jurídica vigente, 2.358 por listas de jóvenes independientes y 2.320 por procesos y prácticas organizativas formalmente constituidas.

La Registraduría resalta el número de listas inscritas refleja un incremento del 15 % frente a las primeras elecciones de los Consejos de Juventud, realizadas en 2021; mientras que el número de candidatos aumentó en un 8 %, lo cual refleja el interés de los jóvenes en este espacio de participación democrática.

De acuerdo con la autoridad electoral, un total de 11.702.436 jóvenes entre los 14 y 28 años están habilitados para ejercer su derecho al voto en estas elecciones.

Del total de jóvenes aptos para sufragar, 5.824.306 son mujeres y 5.878.130 son hombres, quienes podrán votar en 19.869 mesas, distribuidas en 6.372 puestos de votación en todo el territorio colombiano.

Los jóvenes pueden consultar su lugar de votación en la app ‘aVotar’, la cual se puede descargar de manera gratuita en Google Play y App Store, y también está disponible en versión web: https://eleccionesjuventudes.registraduria.gov.co/. Los menores de 14 y 17 años, que se encuentren en el censo electoral nacional de jóvenes, podrán sufragar en el puesto de votación más cercano.