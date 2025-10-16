Faiber, el cabecilla de disidencias de las Farc que se entregó a la Policía: «Estar en un grupo ilegal no tiene sentido»

–Alias ‘Faiber’ cabecilla de las disidencias criminales de alias ‘Mordisco’ se entregó ante un puesto de la Policía en San José del Guaviare. Tenía orden de captura por terrorismo agravado, fabricación, tráfico y porte de armas, y homicidio agravado. Según informó el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, el sujeto desertó porque, dijo, «estar en un grupo ilegal no tiene sentido»

Alias «Faiber», cuyo nombre real es Elkin Eduardo Ramírez Ramírez, era explosivista experto, responsable de múltiples atentados terroristas contra la población civil, la Fuerzas Militares y la Policía en Cauca y Valle del Cauca.

En su historial criminal ordenó y participó en atentados terroristas, entre estos:

-7 de junio de 2024: atentado al Comando de Policía Cauca.

-12 de marzo de 2025: ataque a una caravana del Ejército, con saldo de 5 militares muertos y 16 heridos.

-10 de julio de 2025: carro bomba contra la Estación de Policía en El Bordo del Patía (Cauca).

-Emboscadas, terror y muerte marcaron su camino.

El ministro de Defensa afirmó: «Su sometimiento no es casualidad: es resultado de la presión constante de la Fuerza Pública, el control territorial y la ruptura interna en las disidencias. Alias ‘Marlon’ cabecilla principal que delinque en el Cauca, habría ordenado asesinarlo por disputas en rentas criminales».

Añadió que «cada entrega demuestra que el Estado avanza y el terrorismo retrocede» y reiteró «a quienes aún persisten en la violencia: rendirse es vivir. Desmovilícense. Colombia tiene espacio solo para la vida, la justicia y la esperanza».