Gaza: Hamás dice haber entregado todos los cuerpos de rehenes que encontró

–(Foto @estadoisrael). El brazo armado del movimiento palestino Hamás afirmó este miércoles por la noche en un comunicado que ya entregó todos los restos de rehenes muertos en cautiverio en Gaza a los que pudo acceder.

Desde el lunes, bajo un acuerdo de alto el fuego mediado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Hamás ha entregado a Israel 20 rehenes sobrevivientes a cambio de la liberación de casi 2.000 prisioneros palestinos que estaban en cárceles israelíes.

Las brigadas de Al Qasam, brazo armado de Hamás, informaron que ya han entregado «todos los cuerpos que puede alcanzar» de rehenes muertos en Gaza, y añadió que el resto de cadáveres «requieren esfuerzos y equipos especiales para ser buscados y recuperarlos».

Al respecto, el Ejército israelí confirmó haber recibido los restos mortales de dos rehenes más, cuya identidad será verificada en el Instituto Nacional de Medicina Forense.

Antes de que esos dos cuerpos fueran entregados, Hamás ya había devuelto los restos de siete de los 28 rehenes fallecidos conocidos, junto con un octavo cuerpo que Israel dijo que no pertenecía a un exrehén.

Pero este miércoles por la noche, las Brigadas al Qasam, dijeron que habían transferido todos los cuerpos que pudieron encontrar y que necesitan equipo especializado para recuperar el resto de las ruinas de Gaza.

Esa facción de Hamás, anunció en un comunicado en redes sociales que había «cumplido su compromiso en virtud del acuerdo al entregar a todos los prisioneros israelíes vivos que tenían bajo su custodia, así como los cadáveres a los que había podido acceder».

«En cuanto a los cadáveres restantes, se requieren esfuerzos extensivos y equipo especial para su recuperación y extracción. Estamos haciendo un gran esfuerzo para cerrar este tema» añadieron.

El anuncio se produjo luego que el Ejército israelí informó que «dos ataúdes de rehenes fallecidos» habían sido entregados a la Cruz Roja y estaban en camino hacia el lugar donde se encuentran las fuerzas israelíes en la Franja de Gaza.

«Hamás está obligado a cumplir el acuerdo y a tomar las medidas necesarias para devolver a todos los rehenes», dijo un comunicado conjunto del ejército y la agencia de seguridad israelí.

El ministro de Seguridad Nacional de extrema derecha de Israel, Itamar Ben Gvir, ha amenazado con cortar el suministro de ayuda a Gaza si Hamás no devuelve los restos de los soldados que aún se encuentran en el territorio.

El grupo Hamás es considerado organización terrorista por la Unión Europea y varios países.

La guerra se desencadenó tras el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, que causó 1.219 muertos, en su mayoría civiles, según un recuento de la AFP basado en datos oficiales.

Las represalias de Israel dejaron miles de fallecidos en Gaza, en mayor parte civiles, de acuerdo con datos del Ministerio de Salud del gobierno de Hamás, considerados fiables por la ONU. (Información DW).