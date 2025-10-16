Insólito: Gallo de pelea mata a su dueño (VIDEO)
–(Captura de video). Un hombre de 55 años, identificado como Jorge Luis Castillo Corzo, recibió una herida punzocortante de gravedad por parte de su gallo de pelea este domingo en la provincia peruana de Barranca, y falleció en el hospital, informan medios locales.
El sujeto estaba conduciendo a su gallo en la contienda, pero intempestivamente el animal se desentendió de su contrincante y lo atacó, causándole una profunda herida.
A pesar de los esfuerzos de los presentes en la pelea de gallos, un espectáculo aún común en diversas zonas de Perú, el hombre perdió una «masiva» cantidad de sangre. Las heridas fatales fueron causadas por las espuelas metálicas que se les colocan a los gallos para que sean más letales en los combates.
Hombre muere tras ser atacado por su propio gallo de pelea en Perú https://t.co/caSrkkV498
Un hombre de 55 años falleció tras ser herido por su propio gallo de pelea. El ataque le perforó la arteria femoral y provocó una rápida hemorragia que le costó la vida. pic.twitter.com/EE2LjGxWIl
— RT en Español (@ActualidadRT) October 15, 2025
Castillo Corzo falleció debido a la grave hemorragia, que no pudo ser controlada a tiempo. La Policía Nacional ha iniciado una investigación.
La seguridad y la regulación de las peleas de gallos generan debate en Perú, donde esta práctica es considerada parte de la tradición cultural por algunos y criticada por otros debido al peligro que representa tanto para los animales como para sus dueños y los espectadores.