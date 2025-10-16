    • Internacional

    Insólito: Gallo de pelea mata a su dueño (VIDEO)

    –(Captura de video). Un hombre de 55 años, identificado como Jorge Luis Castillo Corzo, recibió una herida punzocortante de gravedad por parte de su gallo de pelea este domingo en la provincia peruana de Barranca, y falleció en el hospital, informan medios locales.

    El sujeto estaba conduciendo a su gallo en la contienda, pero intempestivamente el animal se desentendió de su contrincante y lo atacó, causándole una profunda herida.

    A pesar de los esfuerzos de los presentes en la pelea de gallos, un espectáculo aún común en diversas zonas de Perú, el hombre perdió una «masiva» cantidad de sangre. Las heridas fatales fueron causadas por las espuelas metálicas que se les colocan a los gallos para que sean más letales en los combates.

    Castillo Corzo falleció debido a la grave hemorragia, que no pudo ser controlada a tiempo. La Policía Nacional ha iniciado una investigación.

    La seguridad y la regulación de las peleas de gallos generan debate en Perú, donde esta práctica es considerada parte de la tradición cultural por algunos y criticada por otros debido al peligro que representa tanto para los animales como para sus dueños y los espectadores.

