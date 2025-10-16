IDPAC lanza cursos gratuitos para promover el empoderamiento femenino en Bogotá

Foto: IDPAC

El Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (IDPAC) invita a la ciudadanía a ser parte de una nueva convocatoria de formación. Esta oferta de cursos gratuitos y certificados brinda herramientas para que jóvenes, mujeres y comunidades fortalezcan su liderazgo, construyan entornos de paz y participen activamente en la transformación de la ciudad.

Todos los cursos son virtuales, lo que facilita que más personas puedan acceder a ellos sin barreras de tiempo ni recursos. Las inscripciones estarán abiertas del 15 al 30 de septiembre y las clases van del 5 al 30 de octubre.

Oferta de capacitación:

Liderazgo juvenil para la transformación del territorio – Ciclo juventud y transformación social. Fortalece habilidades de liderazgo juvenil para la incidencia política, el trabajo colectivo y la transformación de realidades desde los barrios y comunidades.

Inscríbete aquí

Escenarios de poder y toma de decisiones – Ciclo empoderamiento y participación de las mujeres. Permite comprender cómo funcionan los escenarios de poder en Bogotá y cómo las organizaciones de mujeres pueden incidir en ellos para avanzar hacia la eliminación de la discriminación y la violencia de género.

Inscríbete aquí

Corresponsabilidad institucional y participación ciudadana – Ciclo prevención de la Violencia Contra las Mujeres en Política (VCMP). Brinda herramientas para identificar, prevenir y abordar las violencias contra las mujeres en política, promoviendo corresponsabilidad institucional y estrategias de equidad.

Inscríbete aquí

Cultura de Paz – Ciclo Bogotaneidad como horizonte. Propiciar a la ciudadanía a desarrollar capacidades para construir una cultura de paz en sus entornos cotidianos.

Inscríbete aquí

Caja de Herramientas Democráticas para el Ejercicio y Defensa de DDHH – Ciclo derechos humanos y democracia. Ofrece recursos prácticos para fortalecer la apropiación y defensa de los Derechos Humanos en clave ciudadana.

Inscríbete aquí

Calidad del Aire en Bogotá – Ciclo retos ambientales en Bogotá. Aporta a la construcción de un pacto ciudadano que impulse compromisos frente a la mejora de la calidad del aire.

Inscríbete aquí

Transparencia y petición de cuentas – Ciclo Gobierno Abierto. Explica cómo funcionan los procesos de rendición de cuentas y acceso a la información pública, fortaleciendo la interlocución con la institucionalidad.

Inscríbete aquí

Proyecta Local – Presupuestos Participativos – Ciclo Gobierno Abierto. Brinda herramientas conceptuales y normativas para participar activamente en la implementación de presupuestos participativos en el Distrito Capital.

Inscríbete aquí

Quienes completen un ciclo de formación —compuesto por tres o cuatro cursos— recibirán un diplomado, que, además de las certificaciones individuales, reconoce su compromiso y liderazgo en participación ciudadana.