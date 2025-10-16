Llega este 17 de octubre la Mega Feria de Empleo a Corferias con 15.000 vacantes laborales

Asiste este viernes 17 de octubre de 2025, a Corferias a la Mega Feria de Empleo con 15.000 vacantes laborales que trae la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE). Son 150 empresas aliadas que estarán presentes con vacantes para auxiliar de laboratorio clínico, analista de desarrollo galénico, analista de asuntos regulatorios, coordinador(a) de asunto regulatorios, entre otros. Si eres joven, profesional, técnico, tecnólogo, bachiller o mayor de 50 años asiste.

Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m., las y los asistentes podrán postularse directamente a más de 15.000 ofertas disponibles en sectores como tecnología, servicios, comercio, salud, logística, manufactura, entre otros, además de recibir orientación laboral personalizada por parte de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá. En algunos casos los asistentes, podrán avanzar en procesos de selección, incluyendo entrevistas y exámenes médicos.. En algunos casos, podrán avanzar en procesos de selección, incluyendo entrevistas y exámenes médicos.

La Mega Feria de Empleo es un evento gratuito y requiere inscripción previa, que hace parte de la estrategia ‘Talento Capital’ de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y empresas aliadas.

¿Cómo aplicar?

¿Cómo participar en la Mega Feria de Empleo en Corferias Bogotá este viernes 17 de octubre?

Para participar, las y los interesados podrán inscribirse en la franja horaria que más se ajuste a su disponibilidad. Habrá cuatro turnos durante el día:

7:00 a. m. a 9:00 a. m.

9:00 a. m. a 11:00 a. m.

11:00 a. m. a 1:00 p. m.

2:00 p. m. a 4:00 p. m.

El registro para asistir a la Mega Feria de Empleo en Corferias, se realiza a través del enlace oficial: https://desarrolloeconomico.gov.co/megaferia/. Sigue el paso a paso:

Ingresa a la página web: https://desarrolloeconomico.gov.co/megaferia/ Haz clic en el botón de inscripción. Mira el video. Diligencia el formulario. Selecciona tu franja horaria.

Además de la inscripción previa es necesario llevar varias hojas de vida actualizadas y el documento de identidad.