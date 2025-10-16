Inicia la instalación de la cubierta metálica de la estación 3 del Metro de Bogotá

Foto: Empresa Metro de Bogotá

El concesionario Metro Línea 1 informó que realizará el izaje de la cubierta metálica y las pasarelas de conexión en la nave central de la Estación 3, a partir de la tercera semana de octubre.

Para garantizar la seguridad de la operación y de quienes transitan por la zona, será necesario realizar un cierre total de la av. Villavicencio, entre la Agoberto Mejía y la carrera 81G, en el horario comprendido entre las 11:30 p. m. y las 3:30 a. m., durante los días que se adelante esta actividad.

Adicionalmente, se implementarán cierres en los andenes y la ciclorruta, distribuidos en dos etapas no simultáneas, de la siguiente manera:

Etapa 1: Cierre total del andén sur de la av. Villavicencio entre las carreras 80H y 80D.

Etapa 2: Cierre total del andén norte y ciclorruta de la av. Villavicencio entre las carreras 80H y 80D.

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) aprobó los siguientes desvíos para facilitar el tráfico vehicular durante los horarios del cierre:

Desvío al oriente:

Los vehículos que se movilicen por la av. Villavicencio y deseen continuar hacia el oriente, deberán tomar como ruta alterna la carrera 81H al sur. A continuación, deberán girar por la calle 46 sur hacia el oriente, y luego continuar por la av. Agoberto Mejía en sentido sur. Posteriormente, tomarán la calle 47B sur al oriente, la carrera 79 al norte hasta la calle 45 sur al oriente y finalmente, tomarán la carrera 78 al norte, para retomar la av. Villavicencio hacia el oriente.

Desvío al occidente:

Por su parte, los usuarios que transiten por la av. Villavicencio con destino al occidente deberán tomar la carrera 78 al sur. Seguidamente, deberán continuar por la calle 45 sur en dirección occidente, y luego girar hacia el norte por la carrera 79. Después, deberán tomar la calle 42A sur al occidente, y finalmente, girar por la carrera 81G al sur para retomar su recorrido sobre la av. Villavicencio hacia el occidente.

La Empresa Metro de Bogotá (EMB) adopta mecanismos de mejora continua que permiten crear espacios seguros para los ciudadanos y trabajadores en todos los frentes de obra y entornos de la Línea 1 del Metro de Bogotá. A través del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), se siguen rigurosos estándares que garantizan que los ciudadanos cuenten con ambientes seguros, y que cada trabajador regrese a su hogar al final del día sin incidentes.

Se invita a la ciudadanía a estar atenta a la señalización y a respetar los cierres establecidos. Si deseas conocer más información acerca del desarrollo de las obras en esta parte de la ciudad podrás acercarte a la oficina de atención al ciudadano ubicada en la calle 26 sur No. 68I-12/18 de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. y los sábados de 8:00 a. m. a 12:00 m.