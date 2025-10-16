Régimen de Venezuela denuncia ante Consejo de Seguridad de la ONU los «asesinatos» de EE.UU en bombardeos a embarcaciones en el Caribe

–El régimen de Nicolás Maduro demandó al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que investigue el conjunto de «asesinatos» que el Gobierno de EE.UU. viene perpetrando» en los bombardeos contra pequeñas embarcaciones en aguas del Caribe cerca de las costas venezolanas bajo el argumento de que transportan drogas y «determine su carácter ilegal».

Según el representante permanente del país suramericano en la ONU, Samuel Moncada, se trata de una confirmación de «la amenaza que representan estas acciones ilícitas para la preservación de la paz en la región de América Latina y el Caribe, entre ellas las ejecuciones extrajudiciales, la concentración de fuerzas militares, la retórica belicista contra Venezuela y las operaciones clandestinas de la CIA para cometer asesinatos políticos».

Solicitó asimismo «un pronunciamiento en el que reafirme el principio de respeto irrestricto a la soberanía, la independencia y la integridad territorial de Venezuela, como base indispensable para preservar la paz».

?#EnVideo | El embajador permanente de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, entregó una carta oficial dirigida al secretario general y al presidente del Consejo de Seguridad, en la que denuncia el reciente despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, cerca de las costas… pic.twitter.com/RDu1tI0g3H — Globovisión (@globovision) October 16, 2025

En comparecencia con la prensa, Moncada leyó unos fragmentos de la misiva que entregó al secretario general de la ONU, António Guterres, así como al presidente del Consejo de Seguridad, el embajador ruso Vassily Nebenzia.

Inicialmente, se refirió al bombardeo de «una pequeña embarcación, en situación estacionaria en el mar Caribe, a pocas millas de las costas venezolanas», informada por el presidente estadounidense, Donald Trump, que se saldó con seis víctimas mortales, un acto que el diplomático calificó como «una serie de ejecuciones extrajudiciales contra civiles».

«Informaciones recientes, que son de dominio público y comunicacional, identificaron a dos humildes pescadores, de nacionalidad trinitense, entre las víctimas. Sus familiares afirman que los asesinados estaban ejerciendo labores de pesca», indicó.

Enfatizó que «algunas de las víctimas han sido reconocidas por sus familiares y sus gobiernos como nacionales de Colombia y de Trinidad», lo que demuestra que el despliegue militar estadounidense «afecta a toda la región» y «no es un tema nada más venezolano».

El representante venezolano en la ONU destacó que «los recientes ataques en el mar Caribe se encuentran en un punto de máxima tensión para la paz y la estabilidad de Venezuela», como se desprende de recientes declaraciones del presidente Trump, en las que manifestó que sopesa «lanzar ataques en tierra», aunque ello contraviene lo estipulado en la Carta de las Naciones Unidas.

También llamó la atención sobre la autorización que le otorgó el dignatario estadounidense a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) para «llevar acciones encubiertas en Venezuela», lo que le permitiría perpetrar «operaciones letales» en el país suramericano y operar sin restricciones en el Caribe.

Finalmente afirmó que «en América Latina y el Caribe, así como en otras regiones del mundo, es ampliamente conocido el expediente tenebroso de la Agencia Central de Inteligencia de EE.UU. en operaciones encubiertas destinadas a cursar procesos de desestabilización, sabotajes, contrainsurgencia, planificación de golpes de Estado y magnicidios contra jefes de Estado y de Gobierno, con la finalidad de instalar sistemas políticos serviles a los intereses estadounidenses».. (Información RT).