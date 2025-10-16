Misión Nutrición Bogotá logró histórica donación de 120.000 raciones de alimentos en Wake Up

Foto: Misión Nutrición Bogotá

El programa Misión Nutrición Bogotá logró una histórica donación de 120.000 raciones de alimentos. Este programa trabaja en favor de la seguridad alimentaria de las comunidades más vulnerables de la Bogotá. Esta donación fue realizada en la conferencia Wake Up, liderada por el estadounidense Tony Robbins.

Wake Up se realizó en el Coliseo MedPlus, el pasado 3 y 4 de octubre de 2025. En este escenario, fue anunciada la donación de las 120.000 raciones de alimentos, además de tres camiones que fortalecerán la operación del programa Misión Nutrición Bogotá.

Además, los organizadores del evento donarán un dólar por cada asistente, lo que permitirá ampliar el impacto de la iniciativa. Con este apoyo, más de 8.000 familias en Bogotá en cuatro municipios de Cundinamarca seguirán recibiendo alimentos rescatados para mejorar su nutrición y calidad de vida.

El alcalde Carlos Fernando Galán destacó la generosa donación de Tony Robbins y el Wake Up Conferences 2025 al programa Misión Nutrición Bogotá.

«Durante la conferencia Wake Up, Tony Robbins anunció la donación de 120.000 raciones de alimentos y la habilitación de 3 camiones para fortalecer la operación de Misión Nutrición Bogotá. Además, los organizadores del evento donarán al programa 1 dólar por cada asistente. ¡Muchas gracias por la generosidad! Con esto ya van más de 8.000 familias beneficiadas en Bogotá y, de ahora en adelante, en cuatro municipios de Cundinamarca», expresó el Alcalde Mayor de Bogotá.

¿Qué es el Wake Up Conferences 2025?

Wake Up Conferences 2025, es encuentro que reunió a líderes internacionales, inversionistas, empresarios y profesionales en torno al desarrollo personal, el liderazgo y la transformación. La cita se dio el viernes 3 y sábado 4 de octubre en el Coliseo MedPlus, donde la ciudad vibró con ideas, música y mensajes de cambio.

El gran atractivo de Wake Up Conferences 2025, fue el regreso histórico de Tony Robbins a Latinoamérica tras 25 años, quien encabezó dos jornadas de conferencias diseñadas para despertar el potencial ilimitado de cada asistente. A su lado más de 20 conferencistas internacionales y nacionales, entre ellos Ismael Cala, Susi Vereecken, Jorge Loza, Jenny Barrera, Daniela Álvarez y Tatiana Arias, junto a reconocidas personalidades del mundo empresarial y de la motivación.