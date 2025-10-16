Procuraduría abrió investigación a funcionarios de la DIAN por presunta omisión que habría provocado pérdida de más de $44 mil millones

–Una investigación disciplinaria abrió la Procuraduría General de la Nación contra tres funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, por la posible omisión de funciones al no remitir a la dependencia encargada un recurso interpuesto por Petrobras, lo que habría provocado una pérdida de recursos por más de $44 mil millones.

La entidad vinculó al proceso al exdirector operativo de grandes contribuyentes Andrés Fernando Pardo (2021 – 2024) y los exsubdirectores operativos de fiscalización y liquidación, Christian Junot Quiñónez Cortés (2023 – 2024) y Gustavo Adolfo Mosquera Abello (2024), responsables de enviarlo a la subdirección de recursos jurídicos.

La Procuraduría Delegada de Instrucción para la Economía y la Hacienda Pública sostuvo que la Coordinación de Fiscalización y Liquidación Tributaria Intensiva emitió una liquidación oficial de revisión el 13 de diciembre de 2022, que modificó la privada, ordenándole pagar más de $47 mil millones en virtud de la diferencia presentada entre la declaración del impuesto de renta y complementarios del año gravable 2018 y la propuesta de la autoridad tributaria.

El ente de control indicó que el contribuyente posteriormente recurrió, a través del recurso de reconsideración el 15 de febrero de 2023, sin que dentro del año siguiente fuera resuelto, con lo que se configuró el silencio administrativo positivo que ocasionó una lesión del patrimonio público por la presunta omisión en la gestión de los funcionarios de la DIAN.

Con el desarrollo de esta etapa procesal, la Procuraduría busca verificar la ocurrencia de los hechos señalados, establecer si son constitutivos de falta disciplinaria y definir si la implicadas actuaron o no al amparo de una causal de responsabilidad.