Política antidrogas que EE.UU pretende imponer a Colombia puede llevar a una «posible invasión» a Venezuela, advierte Petro

–El presidente Gustavo Petro advirtió que «la política que se impone sobre Colombia desde los Estados Unidos «tiene como consecuencia cercana una posible invasión a la república de Venezuela», subrayando que no comparte esta acción.

Las precisiones las hizo el mandatario colombiano tras las declaraciones que formuló este miércoles el presidente Donald Trump en el sentido de que evalúa la posibilidad de llevar a cabo acciones contra el narcotráfico en territorio venezolano.

«Ayer lanzaron un misil sobre una lancha, con un joven, dos jóvenes o tres; no sabemos si jóvenes o no, no sabemos si hombres o mujeres, no sabemos si colombianos o de dónde, todos quizás latinoamericanos, lanzaron un misil contra otra lancha y murieron otros latinoamericanos y ya van 27», indicó Petro.

Aunque se distanció del gobierno venezolano, recordando que no reconoció la victoria electoral de Nicolás Maduro, el presidente afirmó que un conflicto en el país vecino es su «responsabilidad» debido a las repercusiones que tendría en Colombia

Sin embargo señaló que “estamos ante una tensión y un conflicto, hablable» y que «no necesariamente tiene que llegar a violencia».

Explicó que «el conflicto consiste en que la política sobre narcóticos en Colombia, hecha por el gobierno colombiano, está supeditada a la resolución que se aprobó en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, porque somos miembros, pero la política que se impone sobre Colombia desde los Estados Unidos no está sujeta a esa misma resolución».

“Este es un problema –subrayó– a resolver por el mundo, no por Colombia, porque obviamente Colombia es soberana y decidimos nosotros, pero está abierto un problema que solo puede ser tramitado en el seno de Naciones Unidas y que ya tiene como consecuencias cercanas una posible invasión a la República de Venezuela», precisó.

El presidente Petro se refirió enseguida a la posible invasión a Venezuela, advirtiendo que «traería consecuencias».

“Nuestras derechas aplauden eso», precisó, pero puntualizó: «Yo la verdad no soy muy amigo de las políticas que se agencian en el gobierno actual de Venezuela, porque no lo reconocí, no voy allá, pero yo sé qué puede pasar en Colombia, y esa sí es mi responsabilidad».

Agregó que «si en Venezuela caen misiles o, como anuncian hoy, si empieza por tierra una actividad violenta de agentes de la CIA, dicen, o de marines o, como ya sabemos, de misiles sobre la población civil desarmada, sea de la cadena del narcotráfico o no sea, está contraviniendo la resolución de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que aprobó la resolución colombiana por unanimidad».

El presidente Gustavo Petro se refirió al tema desde Puerto Asís, en el departamento del Putumayo, donde lideró el acto de destrucción de 14 toneladas de material de guerra pertenecientes a la llamada coordinadora nacional ejército Bolivariano, en el marco del proceso de la Paz Total que se adelanta con este grupo en el sur del país.

Posteriormente, en su cuenta en X, el mandatario colombiano recabó sobre las precisiones que hizo Trump de autorizar a a la CIA a entrar en Venezuela.

«Toda la migración venezolana que llegó en masa primero a Colombia, se desató por bloquear a Venezuela. El presidente Trump debe entender que hay políticas que terminan haciéndole daño a su propio pueblo, una de esas, fue bloquear a Venezuela. Millones de venezolanos salieron con destino Colombia a muchos países suramericanos y a los EEUU».

Y concluyó: «Por eso mucho más potente si se quiere hablar de Democracia, desbloquear a Venezuela y hacer elecciones libres para todos».

En su discurso, en el Putumayo, el jefe del Estado habló también sobre el problema de la coca y el mercado ilegal de la cocaína, y destacó que Colombia propuso a las Naciones Unidas el desarrollo de un panel de expertos que, más allá de las políticas antinarcóticos, traten este tema desde el punto de vista científico.

Al respecto explicó: “Nuestra diplomacia ha llegado, en la Comisión de Naciones Unidas que tiene que ver con los asuntos de drogas, a plantear un panel de expertos que, en lugar de hablar de la política, hable de la ciencia», ya que “lo que está definiendo en las listas de sustancias qué es legal o qué es ilegal no es la ciencia sino la política».

“Ahí hemos librado una lucha dura en este gobierno. Nuestra diplomacia ha llegado, en la Comisión de Naciones Unidas que tiene que ver con los asuntos de drogas, a plantear un panel de expertos que, en lugar de hablar de la política, hable de la ciencia», dijo.

El Presidente @petrogustavo anunció que Colombia propuso ante la ONU la creación de un panel de expertos que fundamente el debate mundial sobre drogas en la ciencia y no en la política. También destacó la aprobación por unanimidad de una resolución impulsada por Colombia en la…



En este sentido, señaló que el Gobierno de Colombia ha candidatizado para que participe en este panel al insigne jurista colombiano Rodrigo Uprimny.

“En esa Comisión, el informe del panel, cuando lo terminen, será determinante para una nueva política mundial que, ojalá, en mi opinión, divida las sustancias en su peligrosidad de acuerdo a su grado de negatividad ante la vida del ser humano. Que sean verdaderamente negativas a la vida y no por razones de poder político», puntualizó el presidente de la República.