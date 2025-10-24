Ecuador: Presidente Daniel Noboa denuncia que intentaron asesinarlo con mermelada envenenada

–Un segundo intento de asesinarlo denunció el presidente de Ecuador Daniel Noboa, esta vez con una mermelada envenenada. «Había tres químicos diferentes con una altísima concentración y era prácticamente imposible que estos tres químicos estén juntos en esos niveles en un producto en particular. Es imposible que haya sido accidental, es imposible que haya sido el empaque», afirmó el mandatario en una entrevista con la cadena CNN.

Los productos, una mermelada de tamarindo, otra de chocolate y una mistela de cacao, fueron entregados al equipo del presidente por una emprendedora, durante un encuentro con agricultores, el pasado viernes, en la provincia costera de Los Ríos.

Tras realizarles pruebas de rutina, se determinó que contenían «sustancias químicas peligrosas», según dijo Noboa, por lo que la Casa Militar Presidencial ya puso una denuncia ante la Fiscalía.

Tras un análisis de laboratorio, se determinó que los productos tenían cloruro de tionilo, cloroetanol y antraceno, «los mismos que se consideran nocivos y perjudiciales para la salud», menciona un informe de la Casa Militar que citan medios oficialistas.

El informe resalta también que los productos entregados no contaban «con el registro sanitario correspondiente para el consumo humano debido al contenido de ingredientes potencialmente peligrosos».

El gobernante añadió que, con la denuncia, se presentaron varias pruebas, entre ellas el nivel de «concentración de los tres químicos» y que ahora se deberá realizarse una pericia y «todo un proceso legal» para determinar responsabilidades.

Yolanda Peñafiel, la mujer que entregó los obsequios para Noboa, declaró al medio digital local La Contra, encontrarse «triste y preocupada a la vez» por lo aseverado por el mandatario.

«Mi corazón no está para hacer daño a nadie. Lo hice con muy buena voluntad de enviar unos productos al presidente, unos chocolates. Salí con los productos de mi casa, se hizo la entrega a los militares que hicieron la revisión y ya no sé qué pudo pasar de ahí adelante», sostuvo Peñafiel.

A inicios de octubre, el Gobierno aseguró que el auto en el que viajaba el presidente recibió impactos de bala supuestamente disparadas por manifestantes indígenas.

El propio Noboa denunció un supuesto «intento de asesinato», cuando el automóvil presidencial fue apedreado por un grupo de manifestantes en el momento que la caravana donde viajaba el jefe de Estado pasó por uno de los bloqueos que la población realizaba en protesta contra las políticas económicas de su Gobierno.

En la entrevista de este jueves, Noboa señaló que los manifestantes también lanzaron artefactos pirotécnicos y bombas molotov contra la caravana, si bien el acostumbra a viajar en un automóvil blindado a prueba de balas de gran calibre.

En medio de las protestas contra la eliminación del subsidio al diésel, Noboa ingresó en dos ocasiones a zonas tomadas por manifestantes. En ambas fue recibido con palos y piedras.

Algunos expertos sostienen que esos avances del presidente pretenden reforzar el carácter violento de los manifestantes y asegurarle a él réditos políticos de cara a la consulta popular del 16 de noviembre con la que aspira abrir la puerta a una Constituyente.

«Nadie quiere que le lancen una bomba molotov, ni un volador, ni que lo envenenen con un chocolate, ni que le lancen piedras», dijo el mandatario de 37 años. (Información DW).