Recuperados en Bogotá 12 animales silvestres víctimas del tráfico ilegal en semana de receso

Foto: Secretaría de Ambiente.

En el marco de la semana de receso escolar, la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA), en articulación con la Policía Ambiental, incautó 11 animales silvestres vivos, de cinco especies diferentes víctimas de tráfico ilegal, y 600 gramos de carne de tiburón tollo (Chondrichthyes). Las acciones de control se realizaron en diferentes puntos de la ciudad, incluyendo la Terminal de Transporte de Bogota? sede Salitre y el aeropuerto Internacional el Dorado. Aquí sí pasa, en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa.

Durante los procedimientos, una persona fue capturada y, según los artículos 328 y 328A de la Ley 2111 de 2021, se expone a multas de entre 134 y 43.750 SMMLV (hasta $62.278.125.000) y penas de entre 60 y 135 meses.

Entre los animales incautados se encuentran tres loras reales (Amazona ochrocephala), tres tarántulas (Familia Theraphosidae), dos tortugas morrocoy (Chelonoidis carbonarius), dos cotorras carisucias (Eupsittula pertinax) y serpiente de maíz (Pantherophis guttatus). Todos los animales estaban siendo movilizados de manera ilegal en diferentes puntos de la ciudad. Así mismo, la autoridad ambiental recibió por parte de la Policía Ambiental una cría de mono aullador (Alouatta seniculus), que fue dejado en una estación de policía de la localidad de Bosa, al sur de la ciudad.

Las acciones de control también permitieron el decomiso de dos plantas vivas de orquídeas silvestres, comúnmente conocidas como lirio de mayo (Cattleya sp.) flor nacional de Colombia, que tiene la máxima protección ambiental en el país.

«La administración del Alcalde Carlos Fernando Galán está comprometida con el cuidado y la protección de las especies silvestres, especialmente en temporada vacacional, cuando el delito de tráfico ilegal suele incrementarse ante el desplazamiento de familias y turistas a diferentes lugares del país. Los 12 animales recuperados se suman a las 1.079 víctimas del tráfico ilegal que hemos incautado entre 2024 y 2025. Todos ya reciben atención en el Centro de Fauna Silvestre del Distrito, buscando que pronto puedan ser retornados a sus hábitats naturales», comentó la secretaria de Ambiente, Adriana Soto.

Trabajo articulado para combatir el tráfico ilegal de fauna silvestre

Para combatir este delito, la CAR Cundinamarca, Corpoguavio, Corporinoquía, la Unidad de Parques Nacionales Naturales, la Gobernación de Cundinamarca y Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá realizaron jornadas de sensibilización a los viajeros en diferentes terminales terrestres y aéreas. Estas autoridades ambientales integran el Comité Interinstitucional para el Control del Tráfico Ilegal de Flora y Fauna Silvestres de Cundinamarca y el Distrito Capital.

Este delito pone en riesgo la biodiversidad del país y la vida de miles de animales. El cautiverio, la alimentación inadecuada y los cambios de temperatura a los que se exponen los animales silvestres víctimas de este delito causan sufrimiento, alteraciones en su comportamiento natural e incluso la muerte.

Cualquier actividad sospechosa relacionada con el tráfico, comercialización o tenencia ilegal de fauna silvestre debe ser denunciada en la Línea Nacional 123 y en Bogotá a los canales oficiales de la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá: 318 712 5560 y 318 827 7733. También puedes escribir al correo: fauna@ambientebogota.gov.co.