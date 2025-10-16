Sellan bodega clandestina de morcilla en Kennedy por insalubridad y riesgo sanitario

Foto: Alcaldía Local de Kennedy

Luego de varias denuncias ciudadanas por malos olores y temas de insalubridad, la Alcaldía Local de Kennedy, llegó hasta una bodega clandestina de fabricación de morcilla, ubicada en el barrio Socorro.

Funcionarios de la Alcaldía de Kennedy, Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) y Policía de Bogotá, encontraron heces de roedores, contaminación cruzada entre productos químicos y alimentos, entre otros.

La alcaldesa Local de Kennedy, Karla Tathyana Marín, afirmó: “A pesar de que en ese lugar ya habíamos hecho trabajos de sensibilización, inspección, vigilancia y control, nunca cumplieron con los requisitos mínimos exigidos por la ley, convirtiéndose en reincidentes, arriesgando la salud de la ciudadanía con la fabricación y venta de ese producto tan apetecido por la comunidad.”

Establecimiento no cumplía con los requisitos mínimos establecidos por la ley.

Las autoridades realizaron la medida de sellamiento por 90 días, la cual impide a los responsables de la bodega, ejercer la actividad económica. Bogotá seguirán los Operativos de Vigilancia y Control (ICV) a establecimientos de comercio para garantizar la salud pública y la legalidad.