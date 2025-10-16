Resultados de las loterías y chances de este jueves 16 de octubre de 2025 en Colombia
–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este jueves 16 de octubre de 2025 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 2412 – La 5ta 9 – Tarde 2531 – La 5ta 5
Culona
Día 4643 – Noche
Astro Sol
3142 – Signo Piscis
Pijao de Oro
7636 – La 5ta 0
Paisita
Día 7454 – La 5ta 8 – Noche 2785
Chontico
Día 1135 – La 5ta 9 – Noche 6109 – La 5ta 7
Cafeterito
Tarde 7220 – La 5ta 9 – Noche
Sinuano
Día 4983 – La 5ta 8 – Noche
Cash Three
Día 400 – Noche
Play Four
Día 8287 – Noche
Samán
Día 1946
Caribeña
Día 0818 – La 5ta 4 – Noche
Motilón
Tarde 8839 – La 5ta 8 – Noche
Fantástica
Día 7304 – La 5ta 4 – Noche
Antioqueñita
Día 9355 – La 5ta 9 – Tarde 0587 – La 5ta 6