Cortes de luz este viernes 17 de octubre de 2025 en Bogotá

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, habrá cortes del servicio de energía este viernes 17 de octubre de 2025 en sectores de la capital de la República.

Viernes 17 de octubre

Bosa

BARRIO JIMÉNEZ DE QUESADA – CALLE 64 SUR A CALLE 66 SUR ENTRE CARRERA 77 A CARRERA 80 – 7:15 – 17:15

Ciudad Bolívar

BARRIO BELLAVISTA LUCERO ALTO – CARRERA 17 A CARRERA 19 ENTRE CALLE 68 SUR A CALLE 70 SUR – 7:45 – 17:15

Ciudad Bolívar

BARRIO SAN RAFAEL – CARRERA 17 A CARRERA 19 ENTRE CALLE 68 SUR A CALLE 70 SUR – 7:45 – 17:15

Kennedy

BARRIO SANTA CATALINA – CARRERA 71 A CARRERA 73 ENTRE CALLE 42 SUR A CALLE 44 SUR – 7:00 – 16:00

Puente Aranda

BARRIO CENTRO INDUSTRIAL – CARRERA 62 A CARRERA 64 ENTRE CALLE 15 A CALLE 17 – 8:30 – 17:00

San Cristóbal

BARRIO BELLAVISTA SUR – CALLE 39 SUR A CALLE 41 SUR ENTRE CARRERA 5 ESTE A CARRERA 7 ESTE – 8:00 – 17:030

San Cristóbal

BARRIO LA VICTORIA – CARRERA 2 ESTE A CARRERA 5 ESTE ENTRE CALLE 40 SUR A CALLE 42 SUR – 8:00 – 17:30

Santa Fe

BARRIO BOSQUE IZQUIERDO – CARRERA 4 ESTE A CARRERA 6 ESTE ENTRE CALLE 25 A CALLE 27 – 8:00 – 17:00

Santa Fe

BARRIO LA PERSEVERANCIA – CARRERA 0 A CARRERA 2 ENTRE CALLE 30 A CALLE 33 – 8:00 – 17:30

Santa Fe

BARRIO LAS NIEVES – CARRERA 3 A CARRERA 5 ENTRE CALLE 18 A CALLE 20 – 8:45 – 17:30

Santa Fe

BARRIO PARQUE NACIONAL ORIENTAL – CARRERA 2 ESTE A CARRERA 4 ESTE ENTRE CALLE 25 A CALLE 27 – 8:00 – 17:00

Santa Fe

BARRIO VERACRUZ – CALLE 17 A CALLE 20 ENTRE CARRERA 3 A CARRERA 5 – 8:45 – 17:30

Suba

BARRIO PRADO VERANIEGO – CALLE 128 A CALLE 131 ENTRE CARRERA 45 A CARRERA 50 – 20:00 – 23:59

Usaquén

BARRIO BARRANCAS ORIENTAL RURAL – CARRERA 0 A CARRERA 2 ENTRE CALLE 161 A CALLE 163 – 8:00 – 17:30

Usaquén

BARRIO SANTA CECILIA PUENTE NORTE – CARRERA 3 ESTE A CARRERA 6 ESTE ENTRE CALLE 161 A CALLE 163 – 8:00 – 17:30

Usaquén

BARRIO TORCA RURAL II – CARRERA 6 A CARRERA 8 ENTRE CALLE 217 A CALLE 226 – 19:00 – 23:59

Usme

BARRIO DANUBIO – CALLE 55 SUR A CALLE 57 SUR ENTRE CARRERA 3 A CARRERA 5 – 12:00 – 14:00

Usme

BARRIO LA FISCALA NORTE – CALLE 58 SUR A CALLE 60 SUR ENTRE CARRERA 1 ESTE A CARRERA 3 ESTE – 8:30 – 11:00

Municipios aledaños a Bogotá

Chía, Cundinamarca

CALLE 15 A CALLE 17 ENTRE CARRERA 0 A CARRERA 2 – 9:00 – 16:00

Chía, Cundinamarca

VEREDA FUSCA -8:45 – 16:00

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.