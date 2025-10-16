Cortes de luz este viernes 17 de octubre de 2025 en Bogotá
–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, habrá cortes del servicio de energía este viernes 17 de octubre de 2025 en sectores de la capital de la República.
Viernes 17 de octubre
Bosa
BARRIO JIMÉNEZ DE QUESADA – CALLE 64 SUR A CALLE 66 SUR ENTRE CARRERA 77 A CARRERA 80 – 7:15 – 17:15
Ciudad Bolívar
BARRIO BELLAVISTA LUCERO ALTO – CARRERA 17 A CARRERA 19 ENTRE CALLE 68 SUR A CALLE 70 SUR – 7:45 – 17:15
Ciudad Bolívar
BARRIO SAN RAFAEL – CARRERA 17 A CARRERA 19 ENTRE CALLE 68 SUR A CALLE 70 SUR – 7:45 – 17:15
Kennedy
BARRIO SANTA CATALINA – CARRERA 71 A CARRERA 73 ENTRE CALLE 42 SUR A CALLE 44 SUR – 7:00 – 16:00
Puente Aranda
BARRIO CENTRO INDUSTRIAL – CARRERA 62 A CARRERA 64 ENTRE CALLE 15 A CALLE 17 – 8:30 – 17:00
San Cristóbal
BARRIO BELLAVISTA SUR – CALLE 39 SUR A CALLE 41 SUR ENTRE CARRERA 5 ESTE A CARRERA 7 ESTE – 8:00 – 17:030
San Cristóbal
BARRIO LA VICTORIA – CARRERA 2 ESTE A CARRERA 5 ESTE ENTRE CALLE 40 SUR A CALLE 42 SUR – 8:00 – 17:30
Santa Fe
BARRIO BOSQUE IZQUIERDO – CARRERA 4 ESTE A CARRERA 6 ESTE ENTRE CALLE 25 A CALLE 27 – 8:00 – 17:00
Santa Fe
BARRIO LA PERSEVERANCIA – CARRERA 0 A CARRERA 2 ENTRE CALLE 30 A CALLE 33 – 8:00 – 17:30
Santa Fe
BARRIO LAS NIEVES – CARRERA 3 A CARRERA 5 ENTRE CALLE 18 A CALLE 20 – 8:45 – 17:30
Santa Fe
BARRIO PARQUE NACIONAL ORIENTAL – CARRERA 2 ESTE A CARRERA 4 ESTE ENTRE CALLE 25 A CALLE 27 – 8:00 – 17:00
Santa Fe
BARRIO VERACRUZ – CALLE 17 A CALLE 20 ENTRE CARRERA 3 A CARRERA 5 – 8:45 – 17:30
Suba
BARRIO PRADO VERANIEGO – CALLE 128 A CALLE 131 ENTRE CARRERA 45 A CARRERA 50 – 20:00 – 23:59
Usaquén
BARRIO BARRANCAS ORIENTAL RURAL – CARRERA 0 A CARRERA 2 ENTRE CALLE 161 A CALLE 163 – 8:00 – 17:30
Usaquén
BARRIO SANTA CECILIA PUENTE NORTE – CARRERA 3 ESTE A CARRERA 6 ESTE ENTRE CALLE 161 A CALLE 163 – 8:00 – 17:30
Usaquén
BARRIO TORCA RURAL II – CARRERA 6 A CARRERA 8 ENTRE CALLE 217 A CALLE 226 – 19:00 – 23:59
Usme
BARRIO DANUBIO – CALLE 55 SUR A CALLE 57 SUR ENTRE CARRERA 3 A CARRERA 5 – 12:00 – 14:00
Usme
BARRIO LA FISCALA NORTE – CALLE 58 SUR A CALLE 60 SUR ENTRE CARRERA 1 ESTE A CARRERA 3 ESTE – 8:30 – 11:00
Municipios aledaños a Bogotá
Chía, Cundinamarca
CALLE 15 A CALLE 17 ENTRE CARRERA 0 A CARRERA 2 – 9:00 – 16:00
Chía, Cundinamarca
VEREDA FUSCA -8:45 – 16:00
Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia
-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.
-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.
-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.
-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.
-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.