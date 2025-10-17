Archivos soviéticos sobre el asesinato de JFK se hacen públicos: ¿qué revelan?

–(Foto: El día del atentado- Public Domain). La congresista republicana Anna Paulina Luna hizo públicas más de 380 páginas de materiales soviéticos desclasificados sobre el asesinato del 35.º presidente de EE.UU., John F. Kennedy (JFK), que le fueron entregadas previamente por el embajador ruso, Alexánder Darchiev.

Los documentos incluyen datos tan llamativos como la propuesta de un estadounidense de construir un ‘puente de la paz’ que conectaría el país norteamericano y la URSS a través del estrecho de Bering, según lo precisó en su cuenta de X Kiril Dmítriev, el enviado especial de la Presidencia rusa para la cooperación económica con países extranjeros.

«El puente Kennedy-Jrushchov para la paz mundial podría y debería construirse de inmediato entre Alaska y Rusia», reza la inscripción escrita a mano en un dibujo, fechado el 26 de noviembre 1963 (unos días después de la tragedia) y enviado desde el estado de Rhode Island al entonces líder de la URSS, Nikita Jrushchov.

Por su parte, Dmítriev señaló que con tecnología moderna como la de la empresa estadounidense de infraestructura The Boring Company, «esto podría convertirse en un túnel Putin-Trump, que conectaría Eurasia y América por menos de 8.000 millones de dólares».

¿Qué más contienen los archivos?

Entre más de 100 archivos que, según Luna, «no han sido modificados, editados ni manipulados» y que ha publicado «tal y como me fueron entregados» por la parte rusa, también están:

-Transcripciones de conversaciones entre Jrushchov y el entonces secretario de Estado de EE.UU., Dean Rusk.

-Telegramas cifrados de los entonces embajador de la URSS en EE.UU., Anatoli Dobrynin, y el vicepresidente del Consejo de Ministros, Anastás Mikoyán, quien representó a Moscú en el funeral de JFK.

-Cartas de representantes de la Administración estadounidense a los dirigentes soviéticos.

-Resolución de las autoridades soviéticas sobre la entrega al Departamento de Estado de fotocopias de documentos relacionados con la estancia en la URSS del asesino de Kennedy, Lee Harvey Oswald, quien desertó a la Unión Soviética en 1959 y vivió en Minsk hasta junio de 1962, cuando regresó al país norteamericano.

-Formulario de solicitud de visado de Oswald para entrar en la URSS y su petición al Consejo Supremo para que le concediera la ciudadanía soviética, que fue negada.

-Telegrama cifrado de un miembro del Comité para la Seguridad del Estado (KGB) en Washington, con el texto de la última carta de Oswald a la Embajada soviética, entre otros documentos.

En la descripción preparada por el comité editorial de la Sociedad Histórica Rusa se destaca que «el tema central de la recopilación es la reacción de la parte soviética ante el asesinato de John F. Kennedy y el inicio de la cooperación con el nuevo presidente de Estados Unidos, Lyndon Johnson». «Por primera vez se muestra, sobre una base estrictamente documental, la ayuda activa de las autoridades soviéticas en la investigación de este crimen», se señala.

En enero de este año, el presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para desclasificar los archivos sobre los asesinatos de JFK y de su hermano Robert Kennedy, ambos en la década de 1960, así como el del líder de los derechos civiles Martin Luther King Jr.

Esta semana, la misión diplomática rusa entregó, a petición de la congresista Luna, los materiales sobre la muerte del entonces presidente del país norteamericano, como parte de una investigación adicional sobre su asesinato, prometida previamente por Trump.

El 22 de noviembre de 1963, John F. Kennedy fue herido mortalmente por dos disparos de rifle cuando él, su esposa y el gobernador de Texas se desplazaban en una limusina presidencial descapotable por el centro de Dallas. El autor material del magnicidio, Lee Harvey Oswald, fue asesinado a tiros en una comisaría de la ciudad dos días después.