EE.UU: Encuentran muertos al actor y director de cine Rob Reiner y a su esposa

–El cineasta y actor Rob Reiner y su esposa fueron hallados muertos en su mansión de Brentwood, en Los Ángeles, al sur de California, informaron el domingo medios estadounidenses. El hallazgo de dos personas muertas en la residencia de Reiner, el director de películas como ‘La princesa prometida’, ‘Cuando Harry conoció a Sally’ o ‘Cuestión de honor’, fue dado a conocer por la televisión local NBCLA y otros medios.

La red NBC citó posteriormente a una fuente cercana la familia según la cual la pareja fue hallada muerta, al parecer con heridas de arma blanca. El actor, director y productor estadounidense, de 78 años, y su esposa, Michele Singer, al parecer habrían sido apuñalados, informó también la revista Variety. La Policía de Los Ángeles no confirmó la identidad de las víctimas, pero dijo que estaban investigando el caso.

«Nadie ha sido detenido, nadie está siendo interrogado como sospechoso», declaró el subjefe de la policía de Los Ángeles, Alan Hamilton. «No voy a confirmar si alguien está siendo interrogado en este momento o no. Vamos a intentar conversar con todos los miembros de la familia que podamos», agregó.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, también aseguró que hay una investigación en marcha. «Estoy dolida por la trágica pérdida de Rob y su esposa Michele. Conocí a Rob y le tengo un tremendo respeto», declaró. «Aclamado actor, director, productor, escritor y activista político, siempre usó sus dones en el servicio a los demás», agregó.

Destacados políticos, actores y otros artistas se mostraron también este lunes conmovidos por la muerte del director, mostrando lo respetado que era en Hollywood. «Michelle y yo estamos desconsolados por el trágico fallecimiento de Rob Reiner y su amada esposa, Michele. Los logros de Rob en cine y televisión nos brindaron algunas de nuestras historias más preciadas en la pantalla», escribió en X el expresidente Barack Obama.

La exvicepresidenta estadounidense Kamala Harris señaló, por su parte, que «la obra de Rob Reiner ha impactado a generaciones de estadounidenses. Los personajes, los diálogos y las imágenes que dio vida en cine y televisión están presentes en nuestra cultura». Y el Gobernador de California, el demócrata Gavin Newson, quien dijo que sintió que su corazón se rompió cuando conoció la noticia, afirmó que «Rob fue el genio de gran corazón detrás de tantas de las historias clásicas que amamos».

«Me faltan las palabras», señaló en redes la actriz Roseanne Barr. James Woods, quien protagonizó ‘Fantasmas del pasado’ (‘Ghosts of Mississippi’), dirigida por Reiner, lamentó la muerte de su «buen» amigo. «Las diferencias políticas nunca obstaculizaron nuestro amor y respeto mutuo», precisó en X. (Información DW).