Así está el paso de vehículos en la Vía al Llano hoy 17 de octubre

Foto: Coviandina

Hoy viernes 17 de octubre de 2025, la Vía al Llano o la Vía Bogotá-Villavicencio tiene paso por la variante a la antigua vía tras deslizamiento en el kilómetro 18 en Chipaque, Cundinamarca. El concesionario Coviandina y autoridades de tránsito, establecieron que ahora el paso por la variante del k18+000 será ‘Tipo Semáforo’. ¡Conoce detalles y planifica recorridos!

Para tener en cuenta para el paso en la Vía al Llano tras la nueva medida ‘Tipo Semáforo’

La actividad no cuenta con horarios predefinidos.

La cantidad de vehículos por sentido puede superar las 300 unidades y puede aumentar en las horas de mayor demanda.

El número de vehículos habilitados por sentido varía en función de la longitud de las colas y del comportamiento del tráfico dominante en el sector.

Reporte en vivo de la Vía al Llano hoy viernes 17 de octubre

Corte 6:40 a. m.

Paso por la variante K18+300- K19+200 en sentido Bogotá / Villavicencio con fila hasta el K9+800. Fila en sentido Villavicencio / Bogotá hasta el K23+500. Respete las normas de tránsito.

Lloviznas. Conserve su distancia y evite siniestros viales.

—

Corte 6:25 a. m.

Cierre en la variante K18+300- K19+200 en sentido Villavicencio / Bogotá en espera del paso de último vehículo para iniciar tránsito Bogotá / Villavicencio.

Se presenta Llovizna en varios sectores. Siga las recomendaciones del personal.

—

Corte 5:35 a. m.

Paso por la variante K18+300- K19+200 en sentido Villavicencio/Bogotá con fila hasta el K25+700. Fila en sentido Bogotá/Villavicencio hasta el K13+200. Respete las normas de tránsito.

Lloviznas. Conserve su distancia y evite siniestros viales.