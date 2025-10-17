Así está el paso de vehículos en la Vía al Llano hoy 17 de octubre
Hoy viernes 17 de octubre de 2025, la Vía al Llano o la Vía Bogotá-Villavicencio tiene paso por la variante a la antigua vía tras deslizamiento en el kilómetro 18 en Chipaque, Cundinamarca. El concesionario Coviandina y autoridades de tránsito, establecieron que ahora el paso por la variante del k18+000 será ‘Tipo Semáforo’. ¡Conoce detalles y planifica recorridos!
Para tener en cuenta para el paso en la Vía al Llano tras la nueva medida ‘Tipo Semáforo’
- La actividad no cuenta con horarios predefinidos.
- La cantidad de vehículos por sentido puede superar las 300 unidades y puede aumentar en las horas de mayor demanda.
- El número de vehículos habilitados por sentido varía en función de la longitud de las colas y del comportamiento del tráfico dominante en el sector.
Reporte en vivo de la Vía al Llano hoy viernes 17 de octubre
Corte 6:40 a. m.
Paso por la variante K18+300- K19+200 en sentido Bogotá / Villavicencio con fila hasta el K9+800. Fila en sentido Villavicencio / Bogotá hasta el K23+500. Respete las normas de tránsito.
Lloviznas. Conserve su distancia y evite siniestros viales.
—
Corte 6:25 a. m.
Cierre en la variante K18+300- K19+200 en sentido Villavicencio / Bogotá en espera del paso de último vehículo para iniciar tránsito Bogotá / Villavicencio.
Se presenta Llovizna en varios sectores. Siga las recomendaciones del personal.
—
Corte 5:35 a. m.
Paso por la variante K18+300- K19+200 en sentido Villavicencio/Bogotá con fila hasta el K25+700. Fila en sentido Bogotá/Villavicencio hasta el K13+200. Respete las normas de tránsito.
Lloviznas. Conserve su distancia y evite siniestros viales.