Conozca las vacantes disponibles en la Megaferia de Empleo en Corferias hoy 17 de octubre: son 15.000 puestos

Foto: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

Asiste hoy viernes 17 de octubre de 2025, a Corferias a la Megaferia de Empleo con 15.000 vacantes laborales que trae la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE). Son 150 empresas aliadas que estarán presentes con vacantes para auxiliar de laboratorio clínico, analista de desarrollo galénico, analista de asuntos regulatorios, coordinador(a) de asunto regulatorios, entre otros. Si eres joven, profesional, técnico, tecnólogo, bachiller o mayor de 50 años asiste. ¡Conoce más detalles aquí!

La Megaferia de Empleo es un evento gratuito y requiere inscripción previa, que hace parte de la estrategia ‘Talento Capital’ de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y empresas aliadas.

Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m., las y los asistentes podrán postularse directamente a más de 15.000 ofertas disponibles en sectores como tecnología, servicios, comercio, salud, logística, manufactura, entre otros, además de recibir orientación laboral personalizada por parte de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá. En algunos casos los asistentes, podrán avanzar en procesos de selección, incluyendo entrevistas y exámenes médicos.. En algunos casos, podrán avanzar en procesos de selección, incluyendo entrevistas y exámenes médicos.

“Esta Megaferia representa más de 15.000 oportunidades para que las y los bogotanos encuentren el empleo que necesitan. Es una invitación a creer en su talento y aprovechar los espacios que la ciudad crea para impulsar su futuro”, señala la secretaría Distrital de Desarrollo Económico, María del Pilar López Uribe.

Algunas de las vacantes disponibles Megaferia de Empleo en Corferias Bogotá este viernes 17 de octubre