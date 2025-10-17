Conozca las vacantes disponibles en la Megaferia de Empleo en Corferias hoy 17 de octubre: son 15.000 puestos
Foto: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.
Asiste hoy viernes 17 de octubre de 2025, a Corferias a la Megaferia de Empleo con 15.000 vacantes laborales que trae la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE). Son 150 empresas aliadas que estarán presentes con vacantes para auxiliar de laboratorio clínico, analista de desarrollo galénico, analista de asuntos regulatorios, coordinador(a) de asunto regulatorios, entre otros. Si eres joven, profesional, técnico, tecnólogo, bachiller o mayor de 50 años asiste. ¡Conoce más detalles aquí!
La Megaferia de Empleo es un evento gratuito y requiere inscripción previa, que hace parte de la estrategia ‘Talento Capital’ de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y empresas aliadas.
Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m., las y los asistentes podrán postularse directamente a más de 15.000 ofertas disponibles en sectores como tecnología, servicios, comercio, salud, logística, manufactura, entre otros, además de recibir orientación laboral personalizada por parte de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá. En algunos casos los asistentes, podrán avanzar en procesos de selección, incluyendo entrevistas y exámenes médicos.. En algunos casos, podrán avanzar en procesos de selección, incluyendo entrevistas y exámenes médicos.
“Esta Megaferia representa más de 15.000 oportunidades para que las y los bogotanos encuentren el empleo que necesitan. Es una invitación a creer en su talento y aprovechar los espacios que la ciudad crea para impulsar su futuro”, señala la secretaría Distrital de Desarrollo Económico, María del Pilar López Uribe.
Algunas de las vacantes disponibles Megaferia de Empleo en Corferias Bogotá este viernes 17 de octubre
- Auxiliares de enfermería.
- Enfermera jefe.
- Líder de enfermería.
- Coordinadora de procesos de enfermería.
- Profesional gestión tutelas salud.
- Profesional participación social.
- Profesional de cultura (psicólogo(a) de bienestar organizacional).
- Médico(a) auditor hospitalario.
- Odontólogo(a) general.
- Técnico en salud oral (auxiliar de odontología).
- Terapeuta ocupacional.
- Tecnólogo(a) de radiología.
- Visitador(a) médico.
- ?Auxiliar de farmacia.
- Auxiliar de droguería y farmacia.
- Auxiliar servicios farmacéuticos.
- Regente de farmacia.
- Auxiliar de laboratorio clínico.
- Analista de desarrollo galénico.
- Analista de asuntos regulatorios.
- Coordinador(a) de asunto regulatorios.
- Auxiliar de operaciones
- Asesor(a) Call Center.
- Embajador(a) Zona Norte, Engativá, Suba, Cedritos, Usaquén, Puente Aranda.
- Conductor(a) licencia C2 o C3.
- Mercaderista con moto.
- Vendedor(a) con moto – documentos al día.
- Operador(a) de parqueadero.
- Operador(a) de parqueadero – conductor
- Agente de operaciones terrestres
- Operario(a) de mantenimiento de humedales
- Operario(a) guadañador motosierrista
- Operario(a) zonas verdes – Eco Vigías de manejo
- Guadañador(a)
- Operario(a) vallados
- Operario(a) JB
- Operario(a) canales
- Operario(a) arrojo clandestino
- Operario(a) FONDIGER.
- Operario(a) de aseo.
- Operario(a) Nivel 1.
- Operario(a) Nivel 2.
- Operario(a) Nivel 3.
- Asesor(a) comercial Call Center ventas
- Asesor(a) comercial – Mercaimpulsador (Escuela comercial).
- Representante de venta canal TAT con moto.
- Operador(a) logístico.
- Asesor(a) de cartera Call Center – cobranza.
- Mercaderista con moto.
- Asesor(a) de tiendas.
- Asesor(a) tecnología.
- Mercaimpulso.
- Promotor(a) de venta.
- Asesor(a) comercial textil.
- Asesor(a) comercial.
- Asesor(a) punto de vena.
- Asesor(a) integral de tienda.
- Auxiliar de servicios farmacéuticos.
- Director(a) técnico(a) de servicios farmacéuticos.
- Agente Call Center.
- Impulsador(a).
- Auxiliar de bodega.
- Auxiliar de aseo.
- Auxiliar de cocina.
- Cocinero(a).
- Mesero(a).
- Stewart.
- Gestor(a) de mantenimiento.
- Jardinero(a).
- Ejecutivo(a) comercial corporativo.
- Asesor(a) comercial en afiliaciones.
- Asesor(a) comercial Call Center.
- Auxiliar logístico sector salud.
- Director(a) de laboratorio.
- Conductor(a) entregador(a).
- Auxiliar de facturación – sector salud.
- Instrumentador(a) quirúrgico logístico.
- Programador(a) de cirugía.
- Auxiliar de lavado de instrumental quirúrgico.
- Analista contable.
- Soporte quirúrgico – instrumentador(a) quirúrgico
- Coordinador(a) de contabilidad.
- Técnico(a) en mantenimiento electricista.
- Técnico(a) en alistamiento motocicleta.
- Asistente postventa.
- Jefe de taller.
- Auxiliar SST.
- Auxiliar de despachos.
- Montacarguista.
- Asesor(a) comercial postventa.
- Ejecutivo(a) comercial.
- Conductor(a).
- Soldador(a).
- Mercaderista.
- Asesor(a) comercial PAP.
- Operario(a) de producción.
- Técnico(a) ensamblador.
- Agente de operaciones terrestres.
- Agente de rampa.
- Profesional técnico de vecindad.
- Asesor(a) comercial Call Center.
- Law Clerk de derecho inmobiliario y urbanístico.
- Director(a) logístico senior.
- Profesor(a) – todas las áreas.
- Profesor(a) bilingüe – todas las áreas.
- IT Support Analyst.
- Coordinador(a) auditoría tiendas.
- Analista de riesgo – continuidad del negocio.
- Abogado(a) JR laboral.
- Abogado(a).
- Asociado(a) JR laboral.
- Asesor(a) comercial y soporte técnico (Ing. Químico).
- Analista de comercio exterior.
- Director(a) de bienestar y calidad de vida.
- Profesional senior mercadeo – Wholesale.
- Asesor(a) comercial senior Wholesale.
- Especialista en operación de plataformas.
- Ejecutivo(a) comercial.
- Ejecutivo(a) comercial Gobierno.
- Líder de planeación y control financiero.
- Ejecutivo(a) de ventas outbound.
- Agente servicio al cliente – bilingüe.
- Operario(a) de confección.
- Vigilante.
- Auxiliar contable.
- Auxiliar de cocina.
- Vendedor(a) TAT.
- Montacarguista.
- Asesor(a) punto de venta.
- Asesor(a) comercial.
- Auxiliar de abastecimiento.Ejecutivo(a) comercial.
- Auxiliar logístico.
- Agente de servicio al cliente.
- Asesor(a) comercial deportivo
- Asesor(a) integral – 36 horas.
- Panadero(a).
- Operario(a) de cultivo de flores.
- Programador(a) CNC.
- Asesor(a) comercial motorizado.
- Vendedor(a) TAT moto (licencia A2).
- Auxiliar de elaboración hornos.
- Administrador(a) de tienda.
- Encuestador(a).
- Auxiliar de ruta o de ventas (licencia C2).
- Auxiliar de bodega.
- Ayudante de obra.
- Y más.