Bloqueo afecta funcionamiento de la sede central de la Secretaría de Integración Social

Foto: Secretaría de Integración Social

La Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) informa a la ciudadanía que, desde el pasado martes 14 de octubre, se presenta un bloqueo en el acceso a las instalaciones de la sede central ubicadas en el Complejo San Martín, lo cual ha afectado el normal funcionamiento y operación de la entidad.

La situación se originó tras la llegada de manifestantes pertenecientes a diferentes organizaciones sociales que ocupan el lugar, con el propósito de solicitar al Gobierno Nacional la atención a la denominada “emergencia humanitaria” y el control de las regiones afectadas por la presencia de grupos armados. Como medida preventiva, fue necesaria la evacuación de funcionarios y contratistas de la entidad, con el fin de salvaguardar su seguridad y bienestar.

El cierre indefinido del acceso al Complejo San Martín ha generado impactos en los procesos administrativos y en los mecanismos de soporte que desde estas instalaciones se brindan a los servicios sociales que operan en las diferentes localidades de la ciudad. Aproximadamente 1.000 servidores y contratistas que desempeñan sus labores en estas instalaciones, enfrentan dificultades para garantizar el acompañamiento técnico y administrativo habitual, lo que ha ocasionado una ralentización en algunos procesos.

Cabe resaltar que esta situación ocurre en un momento clave para la Secretaría, debido a los preparativos requeridos para el inicio del periodo de Ley de Garantías, que inicia el próximo 8 de noviembre, por lo que en estas semanas previas es indispensable sostener sin interrupción los procesos de soporte. El cierre indefinido de las oficinas está comprometiendo la continuidad en la operación de los servicios sociales.

Integración Social trabaja actualmente en la implementación de medidas de contingencia que permitan minimizar las afectaciones en la atención a la ciudadanía y en el funcionamiento de los servicios sociales.

La Secretaría Distrital de Integración Social hace un llamado al Gobierno Nacional para que adelante las acciones necesarias para resolver estas situaciones que comprometen la atención de la población pobre y vulnerable de la ciudad.

Asimismo, la entidad reitera su compromiso con la protección y garantía de los derechos sociales de las y los bogotanos.