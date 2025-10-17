Inician los pagos de octubre de Ingreso Mínimo Garantizado en Bogotá

Foto: Secretaría de Integración Social

Los pagos de octubre de la estrategia Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) iniciarán de forma escalonada a partir de esta semana y llegarán a más de 988.000 personas beneficiarias de los componentes de hogares en Pobreza Extrema, Primera Infancia, Educación y Víctimas con Pertenencia Étnica, así como a más de 158.000 personas beneficiarias de los componentes de personas Jóvenes, Personas Mayores, Personas con Discapacidad y miembros de la comunidad Emberá que han retornado a sus territorios. Este apoyo también llega a quienes residen en pagadiarios.

La inversión para este mes supera los $60.000 millones, lo que eleva el total ejecutado en 2025 a más de $485.000 millones invertidos en el marco de la política social liderada por el alcalde Carlos Fernando Galán, reafirmando el compromiso con el bienestar de las poblaciones más vulnerables de la ciudad.

Distribución de pagos por componente – ciclo 10 de 2025

Componentes de hogares

Componentes de personas

Los pagos se harán de manera escalonada a través de billeteras digitales como DaviPlata, Nequi, MOVii y dale!. En el caso de las transferencias por giro, las personas beneficiarias deben esperar el mensaje de texto con la notificación y acercarse a los puntos autorizados para hacer el retiro del dinero.

IMG continúa consolidándose como una de las estrategias sociales más importantes del Distrito, aliviando las brechas de pobreza y fortaleciendo la inclusión financiera y social de miles de familias bogotanas.

Evite fraudes y denuncie

Integración Social recuerda que ningún funcionario del Distrito está autorizado para solicitar dinero, realizar cobros, devoluciones o visitas domiciliarias para recoger apoyos económicos de IMG. Las transferencias se entregan de forma segura y directa al beneficiario, a través de operadores financieros autorizados como Daviplata, Nequi, Movii, Dale y Efecty.

Recomendaciones