Indicadores Económicos

Ariel Cabrera
Publicado el viernes octubre 17, 2025

-Dólar TRM $ 3,808.12 (vigente 18, 19 y 20 de octubre)
-Euro $ 4,494.80
-Bitcoin US$ 107.022,20

Tasa de Interés
-DTF: 8,67%
-UVR: $ 394,08
-Tasa de Usura 24,36%

-Café (UsCent – Libra) US$ 4,05
-Petróleo Brent US$ 57,60