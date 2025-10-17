-Dólar TRM $ 3,808.12 (vigente 18, 19 y 20 de octubre)

-Euro $ 4,494.80

-Bitcoin US$ 107.022,20

Tasa de Interés

-DTF: 8,67%

-UVR: $ 394,08

-Tasa de Usura 24,36%

-Café (UsCent – Libra) US$ 4,05

-Petróleo Brent US$ 57,60