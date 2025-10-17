Cortes de luz este sábado 18 de octubre de 2025 en Bogotá, Funza, Chía y Zipaquirá

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, habrá cortes del servicio de energía este sábado 18 de octubre de 2025 en sectores de la capital de la República y de municipios de Funza, Chía y Zipaquirá, Cundinamarca.

Sábado 18 de octubre

Ciudad Bolívar

BARRIO VILLAS EL DIAMANTE – CALLE 69 SUR A CALLE 71 SUR ENTRE CARRERA 18 A CARRERA 20 – 8:00 – 11:00

Fontibón

BARRIO SAN JOSE DE FONTIBÓN – CARRERA 98 A CARRERA 100 ENTRE CALLE 24 A CALLE 26 – 8:00 – 17:00

Kennedy

BARRIO PROVIVIENDA – CARRERA 68 A CARRERA 70 ENTRE CALLE 30 SUR A CALLE 32 SUR – 7:30 – 16:30

Suba

BARRIO PRADO VERANIEGO – CALLE 128 A CALLE 131 ENTRE CARRERA 45 A CARRERA 50 – 0:00 – 6:00

Usaquén

BARRIO TORCA RURAL II – CARRERA 6 A CARRERA 8 ENTRE CALLE 217 A CALLE 226 – 0:00 – 6:00

Municipios aledaños a Bogotá

Funza

MUNICIPIO DE FUNZA – SECTOR EL RANCHO, CALLE 26 A CALLE 28 ENTRE CARRERA 6 A CARRERA 8 – 7:00 – 18:00

Funza

MUNICIPIO DE FUNZA – VEREDA EL HATO – 7:00 – 18:00

Chía

SECTOR BOJACÁ – 8:30 – 16:00

Zipaquirá

MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ – CARRERA 16 A CARRERA 18 ENTRE CALLE 9 A CALLE 11 – 9:00 – 18:00

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.