Pacto Histórico en una encrucijada para escoger el candidato presidencial

–En una verdadera encrucijada se encuentra Pacto Histórico, el movimiento político del presidente Gustavo Petro, para escoger su candidato presidencial para las elecciones del 2026. El lío que formó Daniel Quintero al retirarse de la consulta popular, empeoró. Previamente, por causa de Quintero, se marginó del proceso Gustavo Bolívar.

“He decidido no inscribirme porque, tengo que suscribir un convenio según el cual tengo que apoyar a quien gane en caso de que yo no sea el ganador. Y hay una pequeña posibilidad de que el candidato Daniel Quintero gane y yo me vea obligado a trabajar por una candidatura en la que no creo, una candidatura con muchas incoherencias, con muchas sombras sobre sí y sobre un candidato que tengo muchas dudas”, afirmó Bolívar.

Ahora, el mismo Bolívar, mostrando el tarjetón que imprimió la Registraduría para la consulta del 26 de octubre, en el que aparecen Carolina Corcho, Iván Cepeda y Daniel Quintero, pese a haberse retirado del proceso, advierte que «es una trampa».

OJO.

Si no corregimos el tarjetón perdemos las elecciones.

Cómo está diseñado el tarjetón, el candidato que gane la consulta del 26/oct no podrá ir a la consulta del frente amplio. pic.twitter.com/Jem6HW1unH — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) October 17, 2025

Ahora la Registraduría Nacional notificó que no es posible cambiar y por tanto reimprimir cerca de 39 millones de tarjetones que elaboró para el movimiento Pacto Histórico para modificar los logos y retirar la foto de Daniel Quintero.

«El 100 % del material electoral se encuentra impreso y en etapa de alistamiento y distribución nacional. Razones materiales, presupuestales y de calendario no permiten modificar o reimprimir las tarjetas, ya que los plazos del calendario electoral (Resolución 7958 del 8 de julio de 2025) y los cortos tiempos para el despliegue de los kits electorales lo imposibilitan. Por lo tanto, es imposible su envío a cada una de las cerca de 20.000 mesas de votación dispuestas para la citada consulta», notificó la Registraduría.

Además, dejó en claro que los jurados de votación computarán los votos en las actas de escrutinio y, posteriormente, se entregarán los resultados a las agrupaciones políticas para que adopten sus decisiones con base en los resultados y añadió: La Registraduría Nacional del Estado Civil cumple una labor de organización y dirección del proceso electoral, de manera que no le corresponde decidir sobre inhabilidades, incompatibilidad, conflictos de intereses y, en general, sobre las condiciones jurídicas de los candidatos para participar o no de los diferentes procesos electorales».

Recordó que las reuniones en conjunto con las agrupaciones políticas que se realizaron los días 12 y 26 de agosto y 4, 10, 19, 24 y 29 de septiembre de 2025, se socializaron las tarjetas electorales en su integralidad (espacios, textos, logos y fotos), se explicó la planeación logística para diseño, impresión y distribución del material electoral. En los encuentros participaron dirigentes de Colombia Humana, Unión Patriótica, Polo Democrático Alternativo, el partido Comunista Colombiano y Progresistas.

Finalmente advirtió que el 29 de septiembre de 2025, con apoyo técnico de la Registraduría, las agrupaciones políticas realizaron el sorteo público de las posiciones de los candidatos dentro de las tarjetas electorales (presidencia, Senado y Cámara). Sorteo que fue ampliamente difundido y transmitido por el canal de YouTube.

Por su parte, Daniel Quintero, que se marginó de la consulta tras la caída de la personería jurídica de Pacto Democrático, insistió en su posición.

La víspera, el exalcalde de Medellín, envió una carta a los dignatarios del Polo Democrático Alternativo, del Partido Comunista Colombiano y de la Unión Patriótica, en la cual les deja en claro que nunca se ha inscrito ni afiliado a ellos y que nunca ha autorizado ni aceptado su inscripción como precandidato para participar en la consulta interpartidista programada para el próximo 26 de octubre de 2025 entre Polo Democrático Altemativo, ni el Partido Comunista Colombiano, ni el Partido Unión Patriótica.

Además preciso que «dicha inscripción, de haberse realizado, carece de mi consentimiento expreso y libre, requisito esencial para su validez según la Ley».

«En consecuencia –puntualiza–, no puede entenderse que ostenté la calidad de precandidato en la consulta actualmente planteada, puesto que una eventual inscripción hecha en mi nombre por otro partido diferente al Pacto Histórico, no habría podido quedar en firme por ausencia de mi voluntad y aceptación, configurándose así una vulneración al debido proceso, transgrediendo los acuerdo realizados al interior del Partido Pacto Histórico y el inciso segundo del artículo sétimo de la 1475 de 2011».

Por las razones expuestas, solicita «respetuosamente y de forma urgente que las colectividades que ustedes representan:

-Aclaren que no hago parte ni del Partido Polo Democrático Alternativo, ni del Partido Comunista, ni del Partido Unión Patriótica

-Informen que nunca he estado inscrito en la consulta interpartidista hoy planteada y convocada para el 26 de octubre de 2025.

-Retiren cualquier tipo de inscripción realizada ante las autoridades electorales sin mi consentimiento.

-Retiren mi nombre e imagen de los instrumentos de votación y que en caso de que esto no sea posible por razones logísticas,

-Excluyan de informes, preconteo y escrutinio cualquier certificación de resultados a mi nombre e instruyan a las autoridades electorales a hacer los mismo.

El precandidato Iván Cepeda consideró que en caso de que no se hagan los cambios que demanda Quintero, esto no debe ser un problema ni un obstáculo y fue categórico al señalar que «la consulta va el próximo 26 de octubre».

Y añadió: «Nos parece muy contraproducente que exista el interés de sembrar confusión en la opinión pública y de impedir que lleguemos a esta instancia de participación como Pacto Histórico. Nosotros somos la fuerza política más importante del país. Tenemos derecho a que nuestra consulta sea respetada y a poder llevarla a cabo sin ningún tipo de trabas”.

Cepeda advirtió, además, que el presidente Gustavo Petro respalda la consulta, al considerarla un mecanismo plenamente democrático y una expresión auténtica de participación ciudadana.

“El presidente está convencido que la consulta es el mecanismo y precisamente nos lo ha dicho de múltiples formas y además porque es un hecho democrático y así él lo asume. Lo que no tiene sentido es seguir obstruyendo este proceso, seguir atacándolo o intentar desacreditarlo por miedo a que el Pacto Histórico demuestre la fuerza real que tiene en Colombia”, afirmó.

Declaraciones de nuestro compañero @IvanCepedaCast La consulta del 26 de octubre va!

Listas al Congreso y candidatura progresista se definen con el pueblo. Seguimos en la contienda ¡Iván es el candidato de la gente y los procesos sociales! #YoEstoyConIván pic.twitter.com/isch3nBwlv — María José Pizarro Rodríguez (@PizarroMariaJo) October 15, 2025

Al respecto, el Comité Político Nacional de Pacto Histórico, acogió la orden del presidente Gustavo Petro: «El Pacto Histórico debe ir a consulta popular. Es el pueblo el que tiene derecho a elegir sus candidatas o candidatos».

iré a votar en la consulta del Pacto Histórico el 26 de Octubre Y sabemos por encuestas sobre la popularidad del gobierno y les dió histeria. No hay porque, solo vinimos a profundizar la democracia y a lograr que Colombia progrese y la gente tenga oportunidades. Yo soy de… — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 15, 2025

Y notificó en un comunicado que «mantendrá y realizará» la consulta partidista presidencial, así como las consultas al Congreso, el 26 de octubre de 2025, con el acompañamiento de la Registraduría Nacional del Estado Civil, que actúa conforme a la ley.

«La renuncia individual del precandidato Daniel Quintero no altera nuestra determinación: concurriremos a la consulta con las dos precandidaturas que han manifestado públicamente su decisión de permanecer en la contienda electoral», puntualizó.

E invitó a la ciudadanía a votar y acompañar la consulta para elegir la precandidatura presidencial y las listas al Congreso que representarán al Movimiento Político Pacto Histórico en las elecciones de 2026.

Finalmente, anunció que solicitará a la Procuraduría General de la Nación «la instalación urgente de una mesa de garantías electorales y requeriremos al Consejo Nacional Electoral y a la Registraduría Nacional del Estado Civil la certificación formal de nuestro acuerdo de consulta y de sus efectos jurídicos, dejando claro el carácter partidista de la consulta y su objeto de cara a la participación en el Frente Amplio».

? ¡Este 26 de octubre el #PactoHistórico vuelve a las urnas!

Colombia decide el rumbo de los cambios que ya empezamos ???

Participa en la consulta y elige candidatos a Presidencia, Cámara y Senado.

?? Tu voto define el liderazgo del cambio.#LaConsultaVa #26Oct pic.twitter.com/iL0OsnPbVr — Pacto Histórico Oficial (@PactoCol) October 16, 2025



Sin embargo, los analistas advierten serias dudas dudas sobre la legalidad de una «consulta interna» del Pacto Histórico, por carecer de personería jurídica reconocida. Los precandidatos podrían quedar inhabilitados para medirse con los de otros partidos en marzo del próximo año.

La decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de convertir la consulta en interpartidista, sin permitir el uso del logo del Pacto Histórico, generó dudas sobre la transparencia y representatividad del proceso.

Algunos movimientos aliados, como Colombia Humana y Progresistas, quedaron fuera de la fusión oficial del partido, lo que podría afectar la consolidación de una candidatura única.

Si se realiza una nueva consulta con otros partidos de izquierda, el ganador actual podría quedar fuera del consenso del “Frente Amplio”, complicando la estrategia electoral.