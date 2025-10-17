Falleció Gustavo Angarita, una leyenda del teatro, cine y Tv de Colombia

–A los 83 años falleció en las últimas horas Gustavo Angarita, una leyenda del teatro, el cine y la televisión en Colombia. El deceso del actor lo confirmó actriz colombiana Sandra Eichler en redes sociales. «Hasta luego, Tío Gustavo Angarita. Hoy me despido de mi tío, de un gran actor colombiano, escultor del alma y de la materia, y un hombre que vivió la vida bajo sus propios parámetros, con la libertad de quien jamás se traiciona», escribió.

Gustavo Angarita venía padeciendo graves problemas de salud. En abril de 2025 en la Clínica Universitaria Colombia en Bogotá como consecuencia de deficiencias nutricionales, complicaciones que se sumaron al cáncer que padecía y que ya había hecho metástasis.

Su hijo, Gustavo Jr., reveló que la enfermedad había afectado la movilidad del actor, debilitándolo progresivamente y llevándolo a una etapa de cuidados paliativos.

El actor Gustavo Angarita nació en Bogotá el 2 de septiembre de 1942 y desde una temprana edad mostró una fascinación por la actuación, un talento que lo llevó a convertirse en uno de los actores más reconocidos y queridos en Colombia.

Con una trayectoria de más de 50 años, se destacó en producciones para la televisión como Rasputín, Caballo Viejo, La potra Zaina, En los tacones de Eva, Chepe Fortuna, La ley del corazón, La de troya, entre otras.

En el cine, Tiempo de morir (1985), La estrategia del caracol (1993), La pena máxima (2001), Gallows Hill (2013), Los 33 (2015), El olvido que seremos (2020).

El pasado 2 de septiembre Angarita cumplió su aniversario 83 su hijo publicó un video en Instagram en el que hizo un breve pero significativo repaso de los mejores momentos de su carrera artística, deseándole un «Feliz Cumpleaños a mi gato favorito».

PERFIL- Proimagenes Colombia

Gustavo Angarita con más de 50 años de experiencia en la actuación teatral protagonizó importantes papeles como Sofía y el Terco (2012), desde muy joven comenzó a crear pequeños escenarios en las cafeterías mientras asistía a la Universidad Nacional de Colombia en donde se licenció en Derecho y Filosofía, pero no la termino. Fue sólo hasta que el primer hijo de Gustavo nació (Gustavo Jr.) cuando se dio cuenta que la actuación era su pasión y su destino. Después conoció otros actores reconocidos con los que viajo por todo el país, realizando obras como: Ricardo III, La ópera de los 3 centavos y tomé Panamá, 15 años después empezó sus apariciones en televisión en algunas telenovelas.

Reconociendo esta nueva etapa de su vida como una oportunidad, se convirtió en una figura pública, y se expuso más que nunca al público común. Incluso hoy en día, confiesa que no le gusta verse a sí mismo en la pantalla. Él prefiere apreciar el trabajo de otros actores compañeros que han trabajado con él.

Recibió prestigiosos premios como el India Catalina, y Simón Bolívar por mejor actor de reparto en 1990 por su actuación en la casa de las dos Palmas, también recibió un premio en el Festival de Cine de Acapulco, por protagonizar en Tiempo de Morir (1985) dirigida por Jorge Alí Triana. Sus más recientes trabajos lo llevaron a trascender fronteras con las producciones internacionales rodadas en Colombia, Encerrada (Gallows Hills, 2014) dirigida por el español Víctor García y Los 33 dirigida por la mexicana Patricia Riggen y protagonizada por Antonio Banderas.

Estudió en la Escuela de Arte Dramático de Bogotá y se especializó en la Université Internationale de Théâtre de París. Perteneció a los grupos La Candelaria y TPB, Teatro Popular de Bogotá. Durante su estancia en París, se dejó cautivar por obras de Salvador Dalí, René Magritte y Joan Miró. El actor afirma que a la hora de pintar no tiene ninguna influencia artística. Sin embargo, muchos dicen que sus obras son una mezcla de surrealismo y arte pop.

Realizó importantes papeles a lo largo de su vida, consagrándose como uno de los actores más importantes y reconocidos del país. Entre los más destacados se encuentran La estrategia del caracol (1993) y Bolívar soy yo (2001). En su trayectoria recibió gran número de reconocimientos, se llevó dos premios India Catalina, el primero a Mejor Actor por La casa de las dos palmas (1990), película con la cual también ganó en la misma categoría un premio Simón Bolívar y el segundo India Catalina fue a Mejor Actor de Reparto por Hombres (1998). Por la película Tiempo de morir (1985) de Jorge Alí Triana, recibió un Tucán de Oro a Mejor Actor y un premio en el Festival de Cine de Acapulco.

En el segundo Festival Binacional de Cine entre Venezuela y Colombia se llevó nuevamente el galardón a Mejor Actor, en esta ocasión por la película Sofía y el Terco (2012) de Andrés Burgos. A estos premios se les suma, el premio a Toda una Vida en la segunda edición de The Colombian Film Festival New York.

Participó en un sin número de proyectos para televisión como Rasputín (1979) de Antonio Corrales; Teatro Universal dirigido por Julio César Luna; Revivamos nuestra historia, de Jorge Alí Triana; Suspenso 7:30 de David Stivel; Historia de dos hermanos de Boris Roth; El bazar de los idiotas de Jaime Botero; La dama del pantano (1999), El precio del Silencio(2002), Traga Maluca (2000), La Potra Zaina (1993); entre otros.

En cine empezó en el cortometraje Enterrar a los muertos (1976) de Jorge Alí Triana y participó en largometrajes como El día que murió el silencio (1998), Pena máxima (2001) y Malamor (2003).