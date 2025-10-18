Asista gratis este 18 de octubre a la obra de teatro ‘Mi árbol y yo’ en Centro Cultural Compartir de Ciudad Bolívar

Foto: Idartes

El Instituto Distrital de las Artes (Idartes), te invita a te invita a descubrir a través de la obra de teatro ‘Mi árbol y yo’, cómo el poder del amor y el perdón pueden sanar incluso las heridas más profundas del corazón, que llega este sábado 18 de octubre a las 5:00 p. m. al Centro Cultural Compartir en Sumapaz La Pilona 10, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar al sur de Bogotá. ¡La entrada es gratis!

La obra te cuenta la historia de Jaimito y su abuelo Chepe, quienes conforman una familia que vive feliz en una pequeña finca en el campo. A estos dos personajes los acompañan varios animales como el gallo Gracielo y un hermoso árbol.

Asiste y conoce como su felicidad es interrumpida por Adriano, que con su avaricia querrá acabar la paz de aquel hermoso hogar sin pensar en las consecuencias de sus actos.

No te pierdas esta historia sobre el perdón, la paz y la reconciliación.

La cita es en el Centro Cultural Compartir en Sumapaz La Pilona 10, ubicado en la calle 66A sur #18U-12.