Vive la magia de los años ochenta con la obra ‘Las ochenteras’ en el Teatro Belarte: 18 y 25 de octubre

La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD) te invita a la obra de teatro ‘Las ochenteras’, una comedia musical que invita al público a revivir los años de transición entre lo analógico y lo digital, al ritmo de Las Chicas del Can y otras agrupaciones icónicas de los ochenta, que llega al el Teatro Belarte, los sábados 18 y 25 de octubre de 2025 a las 8:00 p. m. ¡Entrada con costo!

En esta puesta en escena, dos personajes de 60 años se reinventan y demuestran sus ganas de seguir devorando el mundo, recordando cómo la vida puede transformarse sin perder la alegría ni el espíritu.

El paso de la máquina de escribir al computador, del teléfono de disco a los celulares modernos, y los grandes cambios políticos y sociales del mundo, como la caída del Muro de Berlín o la disolución de la Unión Soviética, sirven de telón de fondo para un relato donde el amor, la música y la memoria se entrelazan en una historia divertida y conmovedora.

Raquel Sofía Amaya y Ana Cristina Botero: humor y nostalgia en escena

Protagonizada por Raquel Sofía Amaya y Ana Cristina Botero, dos figuras emblemáticas de la televisión y el teatro colombiano, la obra ofrece un espectáculo lleno de humor blanco, sensibilidad y energía.

Las dos actrices, con una trayectoria que ha acompañado a generaciones de espectadores, dan vida a personajes que celebran la amistad, la lealtad y la capacidad de reírse de la vida incluso en los momentos más difíciles.

Esta comedia musical está pensada para disfrutar en familia: un refugio frente al ritmo acelerado de la vida cotidiana y un recordatorio de que el entusiasmo, la complicidad y las ganas de vivir no tienen edad.

Te recordamos la información de esta obra de teatro que promete divertirte de principio a fin. ¡Toma nota!