    • Bogotá

    Este es el pronóstico del clima en Bogotá para este 18 de octubre

    Diana Becerra Publicado el

    Foto panorámica de la ciudad de Bogotá Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá- Portal Bogotá

    Te presentamos el pronóstico del tiempo en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa para que programes tu salida y evites contratiempos. Conoce aquí el reporte entregado por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) para este sábado 18 de octubre.

    Según el reporte del IDIGER, en la madrugada de este sábado, se estima cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco. Temperatura mínima esperada aproximadamente de 10 °C.

    Para la mañana se espera cielo parcialmente nublado con tiempo seco predominante. No se descartan lluvias ligeras en el sur de la capital.

    Diana Becerra
