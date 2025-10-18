Se mantendrán los beneficios para quienes quieran prolongar su servicio militar

Foto: Ministerio de Defensa.

El Gobierno modificó mediante el decreto 1075 de 2025 los requisitos para garantizar que los conscriptos –jóvenes que estén finalizando la prestación del servicio militar– que se acojan a la medida cuenten con los mismos beneficios y derechos que han recibido.

La norma, emitida el 15 de octubre, establece que esta prolongación voluntaria del servicio militar “se otorgará por una sola vez, por periodo mínimo de 6 meses y un máximo de 12 meses adicionales, según las necesidades institucionales, siempre y cuando exista disponibilidad de planta en la respectiva Fuerza”.

Precisa además que “el tiempo prorrogado se cumplirá en la respectiva fuerza en la que se esté prestando el servicio” y podrá desistir voluntariamente en cualquier momento de la solicitud de extender su permanencia en la respectiva fuerza.

El decreto adicionó una sección al Reglamento del Sector Administrativo de Defensa, de conformidad con lo establecido en la Ley 2384 de 2024.

Requisitos

Quienes opten por prorrogar voluntariamente el servicio militar –indica la medida– deben cumplir con los siguientes requisitos:

1. Presentar la solicitud de prórroga, con un tiempo mínimo de 4 meses de antelación a la fecha de licenciamiento, ante el comandante de la unidad donde se encuentre prestando el servicio militar.

2. Contar con concepto de desempeño favorable, expedido por el comandante de la unidad donde se encuentre prestando el servicio militar.

3. No haber sido sancionado penal, disciplinaria ni por responsabilidad administrativa.