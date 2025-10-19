    • Bogotá

    Así operará la medida de pico y placa en Bogotá del 20 al 26 de octubre 2025

    Diana Becerra Publicado el

    Imagen panorámica de la calle 26 de Bogotá donde se aprecia tráfico de vehículos aprticulare y taxisFoto: Alcaldía Mayor de Bogotá

    Conoce cómo funciona la medida de pico y placa en Bogotá para vehículos particulares durante la semana del lunes 29 de septiembre al domingo 5 de octubre de 2025 según el calendario definido por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM). ¡Conoce todos los detalles, planifica tus viajes y evita sanciones!

    Así opera la medida de pico y placa en Bogotá

    Recuerda que el horario del pico y placa en Bogota? para automotores particulares es de 6:00 a. m. a 9:00 p. m. De lunes a viernes, excepto días festivos y sábados.

    Semana del 20 al 26 de octubre de 2025:

    Lunes 20  de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

    Martes 21 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en  1, 2, 3, 4 y 5.

    Miércoles 22 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

    Jueves 23 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en  1, 2, 3, 4 y 5.

    Viernes 24 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

    Sábado 25 de octubre: No aplica la medida de pico y placa.

    Domingo  26 de octubre: No aplica la medida pico y placa.

    Diana Becerra
