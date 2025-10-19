La ‘MegaRuta de Servicios’ para vendedores informales llega a Chapinero hasta este 19 de octubre

Foto: IPES.

Llega la ‘MegaRuta de Servicios’ a la localidad de Chapinero en el oriente de Bogotá. Hasta el domingo 19 de octubre de 2025, vendedores y vendedoras informales, así como sus familias, pueden acceder a orientación y trámites gratuitos en temas como alternativas comerciales, plazas distritales de mercado, programas de formación, empleabilidad, ferias, socialización de protocolos y talleres pedagógicos. ¡Asiste gratis Plazoleta de Lourdes!

Esta semana, la ‘MegaRuta de Servicios’ llega a Chapinero, del 14 al 19 de octubre, con punto principal en La Plazoleta Lourdes, para seguir acercando los servicios del Distrito a quienes más los necesitan: los vendedores y vendedoras informales que día a día construyen ciudad desde su trabajo. Visita la Plazoleta de Lourdes ubicada en la carrera 13 entre calles 63 y 63A con horarios de atención de lunes a viernes de 9:00 a. m. a 3:00 p. m., y sábados y domingos de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.

La ‘MegaRuta de Servicios’ es posible gracias al trabajo articulado del Instituto para la Economía Social (IPES) con más de 7 entidades de Bogotá y aliados privados, que ofrecen servicios integrales para la inclusión y el fortalecimiento económico de los vendedores informales.

Entre ellas se destacan la Secretaría Distrital de la Mujer (SDMujer), la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), la Policía de Bogotá, el Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá, Migración Colombia, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Colpensiones, Nequi y Daviplata que se suman al Instituto para la Economía Social (IPES) para garantizar atención cercana, gratuita y con un enfoque humano.

Balance de la ‘MegaRuta de Servicios’ en las tres primeras semanas en La Candelaria, San Cristóbal, Santa Fe, Kennedy y Rafael Uribe Uribe

La ‘MegaRuta de Servicios’ liderada por el Instituto para el Instituto para la Economía Social (IPES) sigue dejando huella en las calles de Bogotá. Luego de una exitosa jornada en la localidad de Rafael Uribe Uribe, donde cientos de vendedores informales participaron activamente, la estrategia alcanza ya más de 6.600 atenciones integrales, superando en solo cinco semanas la meta global proyectada para toda la operación.

‘MegaRuta de Servicios’: una estrategia que escucha y acompaña

La ‘MegaRuta de Servicios’ nació con un propósito claro: que ningún vendedor o vendedora informal se quede sin acceso a las oportunidades que ofrece el Distrito.

Durante cada parada, los participantes han podido actualizar sus datos, recibir asesoría psicosocial, orientación financiera y capacitación, además de conocer las alternativas comerciales y los Protocolos de Aprovechamiento Económico del Espacio Público, que promueven un uso ordenado, digno y equitativo del espacio público.

“La ‘MegaRuta de Servicios’ está demostrando que sí sirve, que sí transforma. Cada historia que escuchamos en territorio nos recuerda por qué hacemos esto: para que cada persona tenga acceso a formación, crédito, acompañamiento y oportunidades reales. Las cifras hablan, pero lo más valioso es ver la confianza que los vendedores informales han depositado en nosotros”, afirmó Catalina Arciniegas, directora del Instituto para la Economía Social (IPES).

Por su parte, Adriana Bautista, subdirectora de Gestión, Redes Sociales e Informalidad, resaltó: “La MegaRuta no solo acerca trámites, acerca esperanza. En cada parada hay abrazos, agradecimientos, y nuevas metas. Hemos logrado que las entidades miren de frente a los vendedores informales y trabajen con ellos, no para ellos”.

Un paso más hacia la dignificación del trabajo informal

La respuesta ciudadana ha sido tan positiva que el IPES decidió extender la ‘MegaRuta de Servicios’ una semana más e incluir una nueva parada en Suba, del 20 al 26 de octubre de 2025, para continuar fortaleciendo la presencia institucional en el territorio.

Esta gran estrategia de ciudad ha superado todas las metas: lo que se proyectaba en seis semanas se alcanzó en cinco.

Pero más allá de las cifras, la ‘MegaRuta de Servicios’ deja algo más profundo: una ciudad que se reconoce en el trabajo de sus vendedores, que los escucha y los acompaña en el camino hacia la formalización y la dignidad laboral.