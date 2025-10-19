“Lo que vimos en Bogotá no fue una protesta pacífica sino un intento organizado y deliberado por intimidar a los bogotanos”, alcalde Galán

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.

En la tarde de este sábado el alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, acompañado de los secretarios de Gobierno, Gustavo Quintero; Jurídico, Mauricio Moncayo; y General, Miguel Silva; informó a la opinión pública que tras los hechos violentos ocurridos entre el 14 y el 17 de octubre en diferentes puntos de la capital —incluyendo ataques contra infraestructura pública, el sistema de transporte masivo, instalaciones estatales y una amenaza directa a la Embajada de los Estados Unidos—, dieron lugar a que el Alcalde de la ciudad presentará una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por la presunta comisión de los delitos de concierto para delinquir, terrorismo, asonada, violencia contra servidor público, daño en bien ajeno agravado y perturbación en servicio de transporte público, entre otros.

“Lo que le pido a la Fiscalía es que en el marco de sus competencias se investigue a los determinadores que llevaron a las acciones que buscaban intimidar a los bogotanos y bogotanas en la semana que terminó. Lo que ocurrió en Bogotá no fue hecho de protesta pacífica, fue una acción planeada, coordinada, deliberada y muy bien organizada, precisamente para intimidar a los bogotanos”, aseguró el mandatario.

Los hechos denunciados no corresponden al ejercicio legítimo de la protesta social amparada por la Constitución Política. Por el contrario, se trata de acciones criminales coordinadas, con un claro propósito de intimidación, desestabilización y afectación del orden público, que pusieron en riesgo la vida e integridad de los bogotanos, así como la seguridad nacional y diplomática.

El Alcalde de Bogotá reiteró con total claridad que se respeta la protesta social, pero de ninguna forma se aceptan los hechos de violencia.

“Nosotros en Bogotá hemos sido claros en que garantizamos el derecho a la protesta pacífica, es nuestra obligación garantizar que quien se quiera manifestar pueda hacerlo, y a quien no también se le respeten sus derechos; sin embargo, lo que vimos ayer en Bogotá no fue una protesta pacífica sino un intento organizado y deliberado por intimidar a los bogotanos”, agregó.

La Administración Distrital hace un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que avance con celeridad en la individualización de los determinadores, financiadores y ejecutores materiales de estos hechos que generaron zozobra en la ciudad. Así mismo, solicita al Gobierno Nacional que no impida el despliegue e intervención de la Fuerza Pública para garantizar la seguridad en la capital.

Además, la Alcaldía de Bogotá seguirá aportando todo el material probatorio, videos, informes técnicos y testimonios que permitan identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia. Ningún grupo violento puede creer que está por encima de la ley.

Reiteramos a Bogotá y a Colombia que esta administración no permitirá que actores violentos pretendan, mediante la intimidación y el vandalismo, someter a la ciudad o interferir en el funcionamiento de las instituciones públicas.