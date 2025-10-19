La respuesta de Petro a los insultos de Trump: «Usted es grosero e ignorante con Colombia; no soy negociante, pues mucho menos narcotraficante»

–El presidente de Colombia, Gustavo Petro, respondió este domingo a la arremetida del mandatario estadounidense, Donald Trump, quien lo calificó de ser un «líder del narcotráfico ilegal», «con baja popularidad y muy mal valorado, que además tiene una lengua larga hacia EE.UU.». Además le dijo que «haría bien en cerrar de inmediato estos campos de muerte, o Estados Unidos los cerrará por él, y no será de manera amable».

A estos duros cuestionamientos, el mandatario colombiano comenzó diciéndole en su cuenta en X al presidente estadounidense:

«Señor Trump, jamás Colombia ha sido grosera con EEUU, al contrario, ha querido mucho su cultura».

Y añadió: «Pero usted es grosero e ignorante con Colombia. Léase, como si lo hizo, su encargado de negocios en Colombia, Cien Años de Soledad, y le aseguró que algo aprenderá de la soledad».

Además, el presidente Petro afirmó: «Yo no hago bussines , como usted, yo soy socialista, creo en la ayuda y el bien común y en los bienes comunes de la humanidad, el mayor de todos: la vida, puesta en peligro por su petróleo».

También precisó: «Si yo no soy negociante, pues mucho menos narcotraficante, en mi corazón no hay codicias».

Y puntualizó: «Nunca pude entenderme con la codicia. Un mafioso es un ser humano que condensa lo mejor del capitalismo: la codicia, y yo soy lo contrario, un amante de la vida y por tanto un guerrero milenario de la vida. La codicia nos huye, porque la vida es más poderosa».

Igualmente Petro advirtió que «tratar de impulsar la paz de Colombia no es ser narcotraficante».

Posteriormente, Petro señaló en la misma red social que «Trump está engañado de sus logias y asesores», subrayando que «el principal enemigo que tuvo el narcotráfico en Colombia, fue en el siglo XXI, el que le descubrió sus relaciones con el poder político de Colombia. Ese fuí yo».

Igualmente le recomendó a Trump «leer bien a Colombia y determinar en qué parte están los narcos y en qué parte están los demócratas».

Así mismo el jefe del Estado colombiano escribió en respuesta a alguien que le dijo que finalmente había logrado lo que tanto quería: una declaratoria oficial de enemistad de parte de EEUU. Sin importar para nada los costos que eso tendrá para el pueblo colombiano:

«Yo respeto la historia, la cultura y los pueblos de los EEUU. No son enemigos míos, ni los siento así.

El problema es con Trump no con los EEUU.

Simplemente Trump no comprende como pudieron millones de jóvenes norteamericanos ir a pelear por lo que parecía una causa ajena: la guerra en Europa.

Allá lucharon y murieron muchos, esos jóvenes si sabían porque luchaban.

Luchaban por la humanidad. El concepto de lo humano, Trump no lo entiende, concluyó Petro.