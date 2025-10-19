Página de inicioEconomíaIndicadores Económicos Economía Nacional Indicadores Económicos Ariel Cabrera Publicado el domingo octubre 19, 2025 -Dólar TRM $ 3,808.12 (vigente 20 de octubre) -Euro $ 4,494.80 -Bitcoin US$ 107.022,20 Tasa de Interés -DTF: 8,67% -UVR: $ 394,08 -Tasa de Usura 24,36% -Café (UsCent – Libra) US$ 4,05 -Petróleo Brent US$ 57,60 DEJA UNA RESPUESTATu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario * Nombre * Correo electrónico * Web Δ Ariel Cabrera Ver todas las entradas Navegación de entradas Entrada anteriorLa respuesta de Petro a los insultos de Trump: «Usted es grosero e ignorante con Colombia; no soy negociante, pues mucho menos narcotraficante» Entrada siguientePico y Placa particulares en Bogotá: Este lunes 20 de octubre No pueden circular placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5; taxis 1 y 2 También podría gustarte Nacional Dos mineros fallecieron por inhalación de gases en Amagá, Antioquia Andres Felipe Gama viernes diciembre 18, 2015 Economía Indicadores Económicos Ariel Cabrera jueves agosto 15, 2024 Nacional Autoridades capturaron al ‘monstruo de Quipile’ Geovany Quintero Gómez viernes junio 8, 2012 Economía Banco Santander no está en venta: Gerente Iván Briceño sábado noviembre 7, 2009