Más de 5.000 policías garantizarán la seguridad en elecciones de los Consejos de Juventud en Bogotá

Foto: Policía Nacional.

En Bogotá se crean estrategias de participación de la juventud. Bogotá está lista y por esto, la Policía de Bogotá dispondrá de 5.233 hombres y mujeres de las diferentes especialidades de la institución, quienes acompañarán a los ciudadanos en las votaciones. Las elecciones de los Consejos de Juventud se realizan el domingo 19 de octubre de 2025.

“Nuestros uniformados estarán desplegados en los 907 puestos de votación y 2.905 mesas que dispuso la Registraduría Nacional en las distintas localidades de Bogotá. La Policía de Bogotá invita a los ciudadanos a verificar con antelación el puesto y las mesas de votación para evitar contratiempos”, aseguró el coronel Nelson Zambrano, comandante Operativo de Reacción y Control.

Bogotá lidera el censo electoral nacional para las elecciones de los Consejos Municipales y Locales de Juventud con 1.728.112 jóvenes.

El documento de identidad que deben presentar para poder ejercer su derecho al voto es:

Jóvenes de 14 a 17 años: tarjeta de identidad.

Jóvenes de 18 a 28 años: cédula de ciudadanía en cualquiera de sus versiones (digital o física).

Jóvenes que hayan solicitado su cédula por primera vez: contraseña del trámite de la cédula de ciudadanía de primera vez.

Jóvenes que cumplan los 18 años el mismo día de la elección: tarjeta de identidad.

El número de consejeros o consejeras que se elijan por localidad dependen del número de habitantes. En total en la ciudad serán 312, que se elegirán por un periodo de cuatro años.

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.